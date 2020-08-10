Düsseldorf'ta çeyrek final ateşi! Avrupa Ligi'nde Inter'in Leverkusen karşısında iddaa oranı...

Bu bir ilandır

INTER

- Serie A'da sezonu Juventus'un 1 puan gerisinde 2. sırada tamamlayan Inter, Gelsenkirchen'de Getafe'yi TEK MAÇ üzerinden 2-0'la geçip adını çeyrek finale yazdırdı.

- Sakatlığı sebebiyle Matias Vecino'yu UEFA Avrupa Ligi listesinden çıkartan İtalyan ekibinde, kayda değer bir eksik göze çarpmıyor.

- "Lautaro Martinez & Romelu Lukaku" ortaklığıyla gol arayacaklar. Savunmada tecrübeli Diego Godin, kalede ise bir başka tecrübeli isim Samir Handanovic olacak.

- TD Antonio Conte ile yönetim arasında, İtalyan çalıştırıcının takımdaki geleceği hakkındaki görüşmeler Avrupa Ligi macerasının sonuna bırakılmış durumda. Conte eğer kupayı alamazsa koltuğunu kaybedebilir...

LEVERKUSEN

- Bundesliga'yı Şampiyonlar Ligi potasının dışında tamamlayan, Almanya Kupası'nı finalde kaybeden Leverkusen, bir önceki turda Rangers'ı her iki maçta da yenerek adını çeyrek final bileti almayı başarmıştı.

- Transferin gözdesi Kai Havertz önderliğinde, Paulinho'nun yokluğunda ama genç yetenek Florian Wirtz'le Almanya'da organize edilen "Son 8" organizasyonunda finale doğru yürümek istiyorlar.

- Nadiem Amiri koronavirüs karantinasında, Charles Aranguiz ise sarı kart cezalısı. Aranguiz'in yokluğunda orta alanda Julian Baumgartlinger'in görev yapması bekleniyor.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Inter son 4 resmi maçında fire vermedi, hepsini kazandı.

- Leverkusen son 6 resmi maçının sadece 3'ünü kazanabildi. (1 beraberlik - 2 mağlubiyet)

- Inter bu sezon çıktığı 3 Avrupa Ligi maçında %52.1 topa sahip olurken, Leverkusen oynadığı 4 maçta %58.6 topa sahip olma ortalaması tutturdu.

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%38'lik kesim son maçlarda formda bir görüntüde olan İtalyan devine güveniyor...

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Lautaro Martinez'in Inter'de attığı en güzel goller! İzleyelim...