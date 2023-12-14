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Dursun Özbek'ten "TFF'ye güveniyor musunuz?" sorusuna tepki: "Bunu kabul etmiyorum, hoşuma gitmedi!"

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#GALATASARAY#Dursun Özbek#Halil Umut Meler
Dursun Özbekten TFFye güveniyor musunuz sorusuna tepki: Bunu kabul etmiyorum, hoşuma gitmedi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2023 17:06

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ankaragücü - Rizespor maçında Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler ve Türkiye Futbol Federasyonu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü - Rizespor maçında yaşanan skandal olay ve Türkiye Futbol Federasyonu için basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"TÜRK SPORU BU TİP OLAYLARLA ZARAR GÖRMEMELİ"

Dursun Özbekten TFFye güveniyor musunuz sorusuna tepki: Bunu kabul etmiyorum, hoşuma gitmedi

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırısı hakkında konuşan Özbek, "Türk sporunun marka değerinin bu tip olaylarla zarar görmemesi lazım. Hepimizin ortak bir amacı var. Türk sporu ve futbolunu yukarıya çekmeye çalışıyoruz." dedi.

"MELER, TÜRK FUTBOLUNA KÜSMEMELİ"

Dursun Özbekten TFFye güveniyor musunuz sorusuna tepki: Bunu kabul etmiyorum, hoşuma gitmedi

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Halil Umut Meler'in hakemliği bırakmaması gerektiğini dile getiren Dursun Özbek, "Halil Hoca en kariyerli hakemimiz, Türk futboluna küsmemesi lazım. Bu değerler kolay yetişmiyor. Aramızda görmekten memnun olacağım. Bir FIFA hakeminin böyle bir olaydan dolayı sahalardan uzak kalmasına gönlüm razı değil." ifadelerini kullandı.

DURSUN ÖZBEK'İN TEPKİ GÖSTERDİĞİ SORU

Dursun Özbekten TFFye güveniyor musunuz sorusuna tepki: Bunu kabul etmiyorum, hoşuma gitmedi

Galatasaray Başkanı, "TFF'ye güveniyor musunuz?" sorusuna ise "Federasyona güveniyor musunuz sorusunu kabul etmiyorum. Sonuçta bizim federasyonumuz, biz seçtik. Türk futboluna hizmet etmeye çalışıyorlar. İstişare ederek bazı konuları çözmemiz mümkün. Futbolun akışı için de yapılması gereken şeyler varsa düzeltilecektir. 6 önce seçtik federasyonu, bu soru hoşuma gitmedi." cevabını verdi.

SOL BEK TRANSFERİ?

Dursun Özbek, sol bek transferiyle ilgili ise "Konuyla ilgili çalışmalarımıza epeyden başladık. En kısa sürede halledeceğiz" dedi.

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#GALATASARAY#Dursun Özbek#Halil Umut Meler

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