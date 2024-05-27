Dursun Özbek: Şampiyonluğu doya doya kutlasınlar

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor’u 3-1 mağlup ederek 102 puanla şampiyon oldu. Müsabakanın ardından Galatasaray kafilesi, Konya Havalimanı’ndan kalkan özel uçakla İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne geldi. Havalimanı çıkışında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok mutlu olduklarını belirten Başkan Özbek, “Bir hafta gecikmeyle de olsa şampiyonluğumuzu kutlamaya başladık. Bütün taraftarlarıma bu şampiyonluğun hayırlı olmasını, önümüzdeki yıl için de 25. şampiyonluk ve 5. yıldız için hazırlıklı olmalarını istiyorum. Çok güzel bir geceydi, güzel bir maç oynadık. Arkadaşlarımla birlikte yaptığımız çalışmaları dikkate alırsak Galatasaraylı taraftarları sevindirmek bizim için çok önemli bir husustu. Şampiyonluğu doya doya kutlasınlar, İstanbul’u sarı-kırmızıya boyasınlar” ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek, şampiyonluk kutlamaları için hazırlanan ve önünde ‘İyiler kazanır’ yazan tişört ile ilgili de “‘İyiler kazanır’ herkesin bildiği bir şey. Dolayısıyla yine öyle oldu ve iyiler kazandı” dedi.