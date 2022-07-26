Duplantis rekorlarla dalga geçiyor

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Sırıkla atlamada dünya rekorunu elinde bulunduran Armand ‘Mondo’ Duplantis bu spordaki büyük üstünlüğünü devam ettiriyor... İsveçli sporcu, ABD’de düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası’nda 6 metre 21 santimetre atlayarak, mart ayında Belgrad’da kırdığı rekoru 1 santimetre geliştirdi. İkinciliği 5.94 ile ABD’li Chris Nilsen elde ederken Filipinler’den Ernest Obiang bronz madalya’nın sahibi oldu. Obiang ülkesine dburadaki ilk ve tek madalyayı kazandırdı.

Markov'un şampiyona rekorunu da kırdı

Yarışmaya 5.70 ile başlayan Duplantis 5.87’yi iki denemede geçti. Sonra 6.00 ve 6.06’yı rahat geçen İsveçli sporcu böylece 2001’de Avustralyalı Dmitri Markov tarafından kırılan şampiyona rekorunu tarihe gömdü. Ardından bariyer 6.21’e yükseldi. İlk hakkında çok kötü bir atlama gerçekleştiren 22 yaşındaki sporcu ikinci denemede bu yüksekliği geçerek rekorlarına bir yenisini ekledi. ABD’de doğup büyüyen Armand Duplantis böylece üçü bu yıl olmak üzere toplamda beşinci dünya rekorunu elde etti.

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Tobi Amusan'ın rekoru rüzgara takıldı

Kadınlar 100 metre engelli yarı final serisinde 12.12’lik derecisiyle dünya rekoru kıran Nijeryalı Tobi Amusan, finalde 12.06 ile altın madalyaya uzandı. 25 yaşındaki atletin final derecesi, rüzgar yasal sınırda olmadığı için dünya rekoru kabul edilmedi. Kadınlar uzun atlamada altın madalyanın sahibi, 7.12 metrelik atlayışıyla Alman Malaika Mihambo oldu. Kadınlar 800 metrede ABD’li Athing Mu, 1.56.30’luk derecesiyle birincilik kürsüsüne çıktı. Kadınlar 4x400 metre bayrak finalinde zafer ABD’nin oldu.