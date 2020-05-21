Dünyayı gezen Yeliz Başa, Türkiye'ye döndü!

Spor Arena / Süleyman ARAT - 12 Mart tarihinde pandemi nedeniyle Porto Riko’da tüm spor etkinlikleri durmasına rağmen ülkedeki tek yabancı sporcu olan Yeliz Başa mart ayında dönmeyi planlarken, şampiyonluk hayallerini ona bağlayan Lıaneras De Toa Baja takımının başkanı, oyuncumuzun Türkiye’ye dönmemesi için bizzat ricacı oldu. Takımını yüz üstü bırakmak istemeyen voleybolcumuz, ABD’den kalkan THY tahliye uçağını kaçırdı. Ancak 20 Mart’ta başlaması gereken spor etkinlikleri önce 1 Nisan’a, ardından 15 Nisan’a, sonra da 3 Mayıs’a ertelendi. Hayatın normale dönmesi ve voleybol maçlarının başlaması beklenirken, ülkede salgın vakaları arttı ve sokağa çıkma yasağı başladı.

Tek odalı evde günlerce yaşadı

Sokağa çıkma cezasının 5 bin dolar olduğu başkent San Juan da, Atlas Okyanusu’na bakan tek göz oda evde adeta mahsur kalan Başa’nın bu süre içende psikolojisi darmadağın oldu. Türkiye ile arada 7 saat fark olmasına rağmen İstanbul’da diş hekimliği yapan eşi Onur Başa ile internet üzerinden telefonla görüntülü konuşarak ayakta kalabilen sporcumuz, bu sorunla uğraşırken, bir yandan da formunu korumak için her gün evde idman yaptı.

Bu benim son deplasmanımdı

Tam 8 yıldır birbirinden ilginç ve uzak ülkelerde Türkiye’yi temsil eden başarılı sporcumuz Yeliz Başa, çok yorulduğunu belirterek son yılını bir İstanbul takımında geçirmek, ardından sporu bırakarak annelik duygusunu yaşamayı çok istediğini söyledi.

Uzun süre düşündüm

Yeliz Başa, “2011 yılında evlendim, 2012 yılında Japonya ile başlayan yurt dışı serüvenimde son durağım gerçekten çok zor ve bunaltıcı oldu. Orada çok uzun süre düşünme fırsatım oldu ve yorulduğumu hissettim. Son yılımı ülkemde bir takımda geçirmek, ondan sonra da anne olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Japonya'da çok sevildi

Japonya’daki NEC Red Rocked’da şampiyonluk yaşayan Yeliz Başa, Asya Süper Kupası’nı da kaldırdı. Ülkenin en sevilen yabancı sporcuları arasında yer alan başarılı voleybolcunun adına fan kulüpleri kuruldu. Başa, 2012 yılında Beşiktaş’ta forma giyen Maiko Kano’yu izlemek için İstanbul’a gelen Japon Milli Takımı’nın antrenörünün kendisini beğenip ülkesindeki NEC Red Rocked takımına önermesiyle serüveni de başlamış oldu.

Büyükelçi Serdar Kılıç imdadına yetişti

San Juan Adas’ından çıkamayan ve ABD’ye geçip dönüş formülü bulamayan Yeliz Başa’nın imdadına Türkiye’nin ABD Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç yetişti. Bizzat Porto Riko yetkililerini arayan Büyükelçi Kılıç, başarılı sporcumuzun ülkemize dönüş yolculuğunu başlattı. San Juan Adası’ndan Karayip Adası’na, oradan da oradan Houston’a geçen Yeliz Başa burada ABD’den 350 Türk yolcuyu alarak ana vatana getiren tahliye uçağına yetişti. Uzun yolculuk sonrasında Ordu-Giresun Havalimanı’na inen sporcumuz, Trabzon Gülbahar Hatun KYK yurdunda karantina altına alındı. Burada test yapılacak olan sporcumuz, sonucu temiz çıkarsa 14 gün karantina süresini beklemeden İstanbul’daki evine ve eşine kavuşabilecek.