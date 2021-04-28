Dünyanın ikinci trans hakemi Sapir Berman! Bizzat açıkladı, federasyon destek çıktı...

Spor Arena Dış Haberler - İsrail futbolunun tanınmış hakemlerinden Sagi Berman, düzenlediği basın toplantısında trans birey olduğunu açıkladı ve ismini Sapir olarak değiştirdiğini duyurdu.

Aldığı bu cesur kararı duyurmak için basın mensuplarının karşısına geçen 26 yaşındaki Sapir Berman, kendisini çocukluğundan beri kadın olarak hissettiğini söyledi. Berman ayrıca gelecek tepkilerden korkmadığını hatta daha yönettiği maçlarda zaman zaman tacize uğradığı için bu duruma alışık olduğunu ifade etti.

Öte yandan İsrail basını, Sapir Berman'ın önümüzdeki günlerde cinsiyet değişimi operasyonu geçireceğini yazdı.

SAPIR BERMAN'IN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

"Çocukluğumdan bu yana kendimi hep kadın olarak görüyordum. İlk başlarda bunu nasıl adlandıracağımı bilmiyordum ancak her zaman birçok konuda kendimi kadınların tarafına daha yakın hissediyordum. Kadınlara imreniyordum. Yıllarca bununla yaşadım, katlandım. Hem de bir erkek gibi görünürken bile..."

"Hem hakemler arasında, hem okulda hem de kadınlarla olan ilişkilerimde başarılı bir erkektim. Ailemle birlikteyken de erkektim ama yalnız kaldığımda kadındım... Hep böyle ikiye bölünmüş yaşadım. Çünkü toplumun beni olduğum şekilde kabullenmeyeceğini düşünüyordum. Bu şekilde tam 26 yıl yaşadım..."

"Sonunda bunu açıklamaya ve dünyaya kim olduğumu göstermeye karar verdim. Bunu hem kendi iyiliğim hem de sevdiklerimin iyiliği için yaptım. Çünkü benim acı çektiğimi görmek istemiyorlardı. Beni acı çekerken görmelerine izin vermemiş oldum. Ancak bunu kamuoyuna açıklamama sayılı günler kala kendimde değildim. Ama şu an buradayım. Kendimden ve verdiğim kararın doğruluğundan eminim. Arkamda büyük bir destek var."

İSRAİL FEDERASYONU RESMEN AÇIKLADI

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İsrail Futbol Federasyonu, Sapir Berman'a tam destek verdi. Federasyondan yapılan paylaşımda, "İşte yeni hakemimiz Sapir Berman! İlk trans hakem! Çok gururluyuz!" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan İsrail Hakem Komitesi İdari Müdürü Jair Teper, "Bizim için cinsel kimliğin bir önemi yok. Bizim tek kriterimiz sahadaki futbol yönetimi becerisi" şeklinde konuştu.

HORMON TESTİNDEN SONRA DÖRDÜNCÜ HAKEMLİĞE Mİ KAYDIRILDI İDDİASI

Ülke futbolunun önemli hakemleri arasında gösterilen Sapir Berman'ın bu cesur kararını okuyucularına duyuran İsrail medyası, çarpıcı bir iddia ortaya attı. Haberde, 26 yaşındaki hakemin geçtiğimiz aylarda hormon testine girdiği ve gördüğü hormon tedavisi nedeniyle dördüncü hakemliğe kaydırıldığı belirtildi.

İsrail basını ayrıca geçtiğimiz günlerde bir hakem cinsiyet değişimi operasyonu geçireceğini duyurmuş ancak bu hakemin kimliğini açıklamamıştı.

DAHA ÖNCE LUCY CLARK AÇIKLAMIŞTI



2018 yılında İngiliz hakem Lucy Clark, trans birey olduğunu açıklamıştı. İngiltere Futbol Federasyonu, cinsel kimliğin kendileri için herhangi bir sorun teşkil edemeyeceğini açıklayarak Clark'a destek olmuştu. Böylece Lucy Clark, futbol tarihinin ilk transfer hakemi olarak kayıtlara geçmişti.