Dünyanın gözü bu maçta! Manchester City - Arsenal

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İngiltere Premier Lig’de şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek maçlardan biri bugün oynanacak. 29. haftaya 64 puanla lider giren Arsenal, 1 puan gerisinde 3. sırada yer alan Manchester City’ye konuk olacak. Etihad Stadı’nda TSi 18.30’da başlayacak zorlu karşılaşmayı ünlü hakem Anthony Taylor yönetecek.

Tüm dünyada günün en önemli futbol maçı olan ve heyecanla beklenen mücadeleyi Türkiye’de beİN Sports 3 ve beİN Connect naklen yayınlayacak. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı Arsenal 1-0 kazanmıştı.

Teknik direktörlüğünü Pep Guardiola’nın yaptığı Manchester City, ligde son 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik alırken, Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal son 8 karşılaşmasını da kazanmayı başardı. Topçular, ligin en çok gol atan (70) ve en az gol yiyen (24) takımı.

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iKiNCi LiVERPOOL BRiGHTON ÖNÜNDE

Maç, 64 puanla zirvenin ortağı olan Liverpool’u da yakından ilgilendiriyor. TSi 16.00’da Brighton’ı konuk edecek olan Jürgen Klopp’un ekibi bu maçı kazanır ve Arsenal puan kaybederse zirveye çıkacak.