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GeriFutbol Dünyanın en genç kulüp başkanı Covid-19 pozitif
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Haber Giriş: 26.12.2020 - 12:18 | Son Güncelleme:

Dünyanın en genç kulüp başkanı Covid-19 pozitif

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Dünyanın en genç kulüp başkanı Covid-19 pozitif
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Dünyanın en genç kulüp başkanı unvanına sahip GMG Kastamonuspor Kulüp Başkanı Enes Ege Aygün’ün, korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden GMG Kastamonuspor Kulüp Başkanı Enes Ege Aygün’ün koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Dünyanın en genç kulüp başkanı unvanına sahip Enes Ege Aygün’ün testinin pozitif çıkmasıyla ilgili GMG Kastamonuspor Kulübünden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Başkanımız Enes Ege Aygün’ün Covid-19 test sonucu pozitif çıkmıştır. Başkanımızın karantina ve tedavi süreci başlamış olup, kontrolleri düzenli bir şekilde yapılmaktadır. Kendisine acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz”

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