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GeriTenis Dünyaca ünlü tenisçi Grigor Dimitrov koronavirüse yakalandı!
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Tenis
AA
Haber Giriş: 21.06.2020 - 21:58,Son Güncelleme:

Dünyaca ünlü tenisçi Grigor Dimitrov koronavirüse yakalandı!

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Dünyaca ünlü tenisçi Grigor Dimitrov koronavirüse yakalandı!
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Teniste dünya klasmanının 19 numarası Grigor Dimitrov, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını açıkladı.

29 yaşındaki Bulgar tenisçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hayranlarıma ve arkadaşlarıma Kovid-19 testimin pozitif çıktığını bildirmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde benimle temas eden herkesin test olup gerekli önlemleri aldığından emin olmalıyım. Sebep olabileceğim herhangi bir zarar için çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Dimitrov, dünya 1 numarası Novak Djokovic'in vakfı tarafından yardım amaçlı düzenlenen Adria Tur'a katılmış ancak kendisini iyi hissetmediği gerekçesiyle turnuvadan çekilmişti. Novak Djokovic ve bir çok ünlü tenisçi, 2 gün önce birlikte basketbol oynamış ve çeşitli etkinliklere katılmıştı.

Bu gelişme sonrası Adria Tur'da maçlar ertelendi.

 

Dünyaca ünlü tenisçi Grigor Dimitrov koronavirüse yakalandı

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