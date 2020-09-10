Dünya tazminat şampiyonu Jose Mourinho!

Futbol dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Jose Mourinho, ‘en çok kazanan teknik direktörler’ listesinin 1 numarasında yer alıyor.

Dijital dergi Spor Arena Plus’ta yayımlanan araştırma, Portekizli teknik adamın çalıştırdığı kulüplerden aldığı paralar bir yana; görevine son verilmesinden dolayı kazandığı tazminatların dudak uçuklatıcı boyutlara ulaştığını ortaya koydu. Chelsea’den 2, Real Madrid ve Manchester United’dan 1’er kez kovulan Mourinho, toplamda 79.7 milyon Euro tazminat aldı

CONTE TEK SEFERDe 29 MİLYON EURO ALDI

Tek seferde en çok tazminat kazanan futbol teknik direktörü unvanı ise Antonio Conte’ye ait... İtalyan çalıştırıcı, 2018’de Chelsea’den tazminat olarak 29 milyon Euro aldı.

FLICK, TUCHEL VE KOVAC'I YETİŞTİREN FENERBAHÇELİ

Kamuoyunda ‘Köln Spor Akademisi’ olarak bilinen ama resmi adı ‘Hennes Weisweiler Akademie’ olan teknik direktör kursu ile ilgili önemli bir detayı Spor Arena Plus yazarı Ali Varlı ortaya çıkardı... Günümüzde dünya futboluna yön veren Hansi Flick, Thomas Tuchel, Julian Nagelsmann, Niko Kovac gibi ünlü teknik adamları yetiştiren okul, eski bir Fenerbahçeli; Frank Wormuth’un gerçekleştirdiği reformlar sayesinde bu başarıya erişti. Bu ilginç araştırma, Spor Arena Plus’ta....

BEŞİKTAŞ'TAKİ DEĞİŞİMİN SIRRI

Beşiktaş Kulübü’nün en başarılı amatör branşı olan erkek hentbol takımı, 2020-21 sezonuna yepyeni bir kadroyla girecek. Bu radikal değişimin nedenlerini, takımın başındaki isim olan Mesut Çebi, Spor Arena Plus’a anlattı. Dergide Beşiktaş’ın sembol oyuncusu Ramazan Döne ile yapılan röportaj da yer alıyor.

ÇAĞDAĞ YAZARLAR SPOR ARENA PLUS DERGİSİNDE

Hemen her branştan analiz, araştırma ve röportajların yer aldığı Spor Arena Plus’ta Hüseyin Özkök, Çetin Cem Yılmaz, Kerem Akbaş, Oytun Eroğlu, Dr. Sema Cesur, M. Fevzi Tanırlı gibi 20’ye yakın yazarın yazıları yer alıyor.

SPOR ARENA PLUS 'DERGİLİK'TE

Dijital dergi Spor Arena Plus’ı, IOS ve Android işletimli tüm akıllı telefonlardan ve tablet bilgisayarlardan ‘Dergilik’ uygulamasını indirerek okuyabilirsiniz.