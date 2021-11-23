Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu: "Şampiyon olarak Türkiye'ye geldiğim için çok mutluyum"

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Son görüntüleri İstanbulda kaydedildi Güne felaket haberiyle uyandılar: 46 ölüSon görüntüleri İstanbul'da kaydedildi! Güne felaket haberiyle uyandılar: 46 ölü!#İstanbul
Korona sırrı deşifre oldu Yüzde 98.7 etkili... Aylardır böyle korunuyormuşKorona sırrı deşifre oldu! Yüzde 98.7 etkili... Aylardır böyle korunuyormuş#Koronavirus
Müslümenin tutuklanan dedesi yerinde takip edip bunları söylemiş Görüntüleri ortaya çıktıMüslüme'nin tutuklanan dedesi yerinde takip edip bunları söylemiş! Görüntüleri ortaya çıktı#Müslüme
Merkez Bankasından döviz kurlarına ilişkin açıklamaMerkez Bankası'ndan döviz kurlarına ilişkin açıklama#Merkez Bankası
Prof. Dr. Sefer Şener değerlendirdi: Kurlarda bundan sonra ne olur Döviz kurlarındaki hareketliliğin nedeni...Prof. Dr. Sefer Şener değerlendirdi: Kurlarda bundan sonra ne olur? Döviz kurlarındaki hareketliliğin nedeni... #Piyasalarda Son Durum
Eski MiTçi Altaylıya verilen cezanın gerekçesi açıklandıEski MiT'çi Altaylı'ya verilen cezanın gerekçesi açıklandı#Enver Altaylı
Bolu Belediye Meclisi kararı hakkında inceleme başlatıldıBolu Belediye Meclisi kararı hakkında inceleme başlatıldı#Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu
Erken seçim olmayacak... Erdoğan: Seçimlerin tarihi Haziran 2023'Erken seçim olmayacak'... Erdoğan: Seçimlerin tarihi Haziran 2023#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bakan Dönmez açıkladı Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni uygulama yoldaBakan Dönmez açıkladı! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni uygulama yolda#Bakan Dönmez
Yatırımcılar dikkat Ons altın neden düşüyorYatırımcılar dikkat! Ons altın neden düşüyor?#Altın
MHP lideri Bahçeliden çok net mesaj: Erken seçim falan yokMHP lideri Bahçeli'den çok net mesaj: Erken seçim falan yok!#MHP
Burcu Kıratlının dolandırılması davasında sanığa yakalama kararıBurcu Kıratlı'nın dolandırılması davasında sanığa yakalama kararı#Burcu Kıratlı
Yanı başımızda büyük gerilim İranı bombalamaktan başka çare yok.Yanı başımızda büyük gerilim! "İran'ı bombalamaktan başka çare yok."#İsrail
Terimi bekleyen ağır ceza Yiyorsa...Terim'i bekleyen ağır ceza! 'Yiyorsa...'#Fatih Terim
Balayında aynı otelde bile kalmamışlar: Gizemli hastalığı geçmek bilmiyor, gerçekler şaşırtıyorBalayında aynı otelde bile kalmamışlar: Gizemli hastalığı geçmek bilmiyor, gerçekler şaşırtıyor#Prenses Charlene
HABERLERSpor Arena Haberleri Motor Sporları Haberleri

Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu: "Şampiyon olarak Türkiye'ye geldiğim için çok mutluyum"

#Toprak Razgatlıoğlu#Superbike#Kenan Sofuoğlu
Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu: Şampiyon olarak Türkiyeye geldiğim için çok mutluyum

Türk motor sporları tarihinin en önemli başarısına imza atarak 2021 Dünya Superbike Şampiyonası’nda mutlu sona ulaşan Red Bull sporcusu Pata Yamaha Fabrika Takımı pilotu Toprak Razgatlıoğlu, bu zaferi tüm Türkiye’ye armağan ettiğini söyledi. Zorlu rakiplerini geride bırakarak şampiyon olan Pata Yamaha pilotu Toprak Razgatlıoğlu, kendisi için yapılan şampiyonluk kutlamasında “Pata Yamaha Takımı ile beraber uğruna çalıştığımız hedefe ulaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Türk bayrağını dünyanın her yerinde dalgalandırmanın gururunu yaşadım. Bu şampiyonluğu kendim için bir başlangıç sayıyorum. İnşallah ülkeme çok daha büyüklerini yaşatacağım” dedi.

Haberin Devamı

Dünya Superbike Şampiyonu olan ilk Türk sporcu Toprak Razgatlıoğlu, Endonezya’da Türk motor sporları tarihini yeniden yazarak Jonathan Rea’nin 6 sezonluk yenilmezliğine son verdi. Red Bull sporcusu Pata Yamaha pilotu Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike şampiyonu olurken bu başarısını takımı Yamaha Motor Avrupa Asfalt Yarışları Müdürü Andrea Dosoli ve daha önce 5 kez Dünya Supersport Şampiyonu olan efsane Red Bull sporcusu Kenan Sofuoğlu’nun katılımıyla düzenlenen basın toplantısında kutladı.

Kariyerinin 4. Dünya Superbike Şampiyonası sezonunda fabrika takımı Pata Yamaha ile olağanüstü bir sezon geçiren yıldız sporcu, “Öncelikle herkese beni desteklediği için çok teşekkür ediyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na, Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Spor Toto Spor Kulübü’ne ve Türkiye Motosiklet Federasyonu’na çok teşekkür ediyorum. Bu şampiyonluğu Kenan Sofuoğlu’na ve tüm Türkiye’ye armağan ediyorum. Üzerimizde uğruna çalıştığımız hedefe ulaşmanın mutluluğu var. Türk bayrağını dünyanın her yerinde dalgalandırmanın büyük gururunu yaşıyorum. Türkiye’ye şampiyon olarak döndüğüm için çok mutluyum. Bu şampiyonluğu kendim için bir başlangıç sayıyorum. İnşallah ülkeme çok daha büyüklerini yaşatacağım” dedi.

“Savaştık ve başarıya ulaştık”

Haberin Devamı

Şampiyonluğun hedefleri olduğunu ancak kazanana kadar dile getirmediklerini ifade eden Toprak Razgatlıoğlu “Pata Yamaha takımı ile birlikte savaştık ve başarıya ulaştık. WSBK padokunda onlarla yarıştığım için çok mutluyum. Aklımızda sadece yarışları kazanmak vardı. Ne kadar kazanırsak o kadar iyi diye düşünüyordum. Ama başardıklarımız sayesinde bize olan ilgi arttı. Şampiyonluğu dillendirmeye başladık. Benim de tek düşüncem Türk Bayrağını bir kez daha ve bu kez final podyumunda dalgalandırmaktı. Bunu yapabildiğim için çok gururluyum” ifadelerini kullandı.

Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu: Şampiyon olarak Türkiyeye geldiğim için çok mutluyum

“Tarihin gelmiş geçmiş en iyi sezonu”

Basın toplantısında yaptığı konuşmaya Pata Yamaha pilotu Toprak Razgatlıoğlu’na bu başarı için teşekkür ederek başlayan Yamaha Motor Avrupa Asfalt Yarışları Müdürü Andrea Dosoli, “WorldSBK tarihinin gelmiş geçmiş en iyi sezonu olduğuna inanıyorum. Üç sürücünün ve üç üreticinin her turda, her yarışta podyum için mücadele ettiği bir sezon hatırlamıyorum. Rekabet seviyesi o kadar yüksek ki, Toprak'ı ve Yamaha ekibini harika bir iş çıkardıkları için tebrik etmeliyim. Toprak hiç hata yapmadı ve güçlü bir ekip tarafından çok iyi desteklendi. 2020'deki zorlu bir sezonun ardından buraya gelmek zor olsa da sürücülerin podyumda nelere ihtiyaç duyduğunu daha iyi anlayabildik. Çok verimli bir çalışma şekli oluşturduk, mühendisler, Japonya'daki Yamaha, Toprak ve ekip sayesinde. Bu yılı bu kadar özel yapan şey, rekabet seviyesinin daha önce hiç görülmemiş olması. Bugüne kadar böyle çekişmeli bir sezon hiç olmamıştı. Yamaha için üretici, sporcu ve takım olarak şampiyonluğu kazandığımız WorldSBK'de de muhteşem bir yıl oldu” dedi.

Efsane Red Bull sporcusu Kenan Sofuoğlu ise 5 kez Dünya Supersport Şampiyonası’nda şampiyonluk sevincini yaşadığını ama kendisinden sonra gelenlerin bu başarıları daha ileriye taşıyacağını bildiğini vurgulayarak “Toprak bu başarısıyla bizi gururlandırdı. Aldığı bu başarı Türk spor tarihi için çok önemli bir dönüm noktası. Biz 2012 yılında Red Bull’la beraber bir karar aldık ve dedik ki, ‘artık bu ülkeden genç şampiyonlar çıkarabiliriz’. O yıl temelleri atarak Sakarya’da bir organizasyon yaptık ve bu işe gönül vermek isteyen, yetenekli çocukları aramaya başladık. Şimdi de bu gençlerimiz Türk motor sporları tarihinde önemli başarılara imza atıyorlar. Bu isimlerden birisi de Dünya şampiyonu olan Toprak Razgatlıoğlu. İnanıyorum ki Toprak, bizim ve sizlerin destekleriyle bu şampiyonluğunda daha nicelerini ekleyecek. Aynı şekilde Deniz Öncü, Can Öncü de ileride Toprak gibi şampiyon olarak ülkesine dönecek” diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Toprak Razgatlıoğlu#Superbike#Kenan Sofuoğlu

BAKMADAN GEÇME!

Asgari ücretle ilgili önemli ihtimal... Maaşları böyle artırıyor

Asgari ücretle ilgili önemli 'ihtimal'... Maaşları böyle artırıyor

#Asgari Ücret
25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

#Zeynep Kankonde
Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlunun aşk pozu

Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlu'nun aşk pozu!

#Çetin Altay