Dünya şampiyonu Yusuf Ziya Yıldızoğlu, altınla ödüllendirildi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Son dakika: Rusya Ukrayna topraklarında operasyon başlattı Çinden ilk açıklama büyük tepki topladıSon dakika: Rusya Ukrayna topraklarında operasyon başlattı! Çin'den ilk açıklama büyük tepki topladı#RUSYA
Ukrayna Büyükelçisinden flaş sözler: 24 Şubatta dünya gerçekten değiştiUkrayna Büyükelçisi'nden flaş sözler: 24 Şubat'ta dünya gerçekten değişti!#Vasyl Bodnar
Devler karşı karşıya geldi Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenirDevler karşı karşıya geldi! Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenir?#Rusya
Son dakika: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiden halka direniş çağrısıSon dakika: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'den halka 'direniş' çağrısı#Zelenski
Rusya-Ukrayna krizinde korkulan oldu Putin operasyon için emri verdi: Donbasa askeri harekat başladıRusya-Ukrayna krizinde korkulan oldu! Putin operasyon için emri verdi: Donbas'a askeri harekat başladı#Rusya
Halk panikte Kuyruğun sonu görünmüyor... Ukraynadan dikkat çeken kareler...Halk panikte! Kuyruğun sonu görünmüyor... Ukrayna'dan dikkat çeken kareler...#Rusya
Rusya operasyon emri verdi ABD Başkanı Bidendan ilk açıklamaRusya operasyon emri verdi! ABD Başkanı Biden'dan ilk açıklama#RUSYA
Ukraynada sığınağa giren Türk iş insanı Sinan Bayraklı canlı yayında anlattı: Şu an atış yapıldı, ev hopladıUkrayna'da sığınağa giren Türk iş insanı Sinan Bayraklı canlı yayında anlattı: 'Şu an atış yapıldı, ev hopladı'#Ukrayna
Josep Borrellden Rusya açıklamasıJosep Borrell'den Rusya açıklaması!#RUSYA
Son dakika... Rusya bombaladı, piyasalar hemen tepki gösterdi İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durumSon dakika... Rusya bombaladı, piyasalar hemen tepki gösterdi! İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durum#Rusya
Rusyanın saldırısı sonrası Lucescu: Ben korkak değilim...Rusya'nın saldırısı sonrası Lucescu: 'Ben korkak değilim...'#Rusya - Ukrayna
Savaş oradan başladı 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: HarkovSavaş oradan başladı! 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: Harkov#Rusya-Ukrayna
Hedef gösterilmem beni rahatsız etti'Hedef gösterilmem beni rahatsız etti'#Yasemin Özilhan
Survivora veda eden isim belli oldu Nisanın arkadaşı sessizliğini bozdu...Survivor'a veda eden isim belli oldu! Nisa'nın arkadaşı sessizliğini bozdu...#Yunus Emre Özden
Sultangazide dehşet Tayt giydiği için bu hale geldi, saldırgan serbest bırakıldıSultangazi'de dehşet! Tayt giydiği için bu hale geldi, saldırgan serbest bırakıldı#Kadına Şiddet
HABERLERSpor Arena Haberleri Diğer Haberleri

Dünya şampiyonu Yusuf Ziya Yıldızoğlu, altınla ödüllendirildi

#Yusuf Ziya Yıldızoğlu#Bilek Güreşi#Bayburt
Dünya şampiyonu Yusuf Ziya Yıldızoğlu, altınla ödüllendirildi

Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’nda Rus rakibini yenerek sağ kol 65 kiloda dünya şampiyonluğuna uzanan Yusuf Ziya Yıldızoğlu Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci tarafından altınla ödüllendirildi.

Haberin Devamı

Bayburtlu sporcu, Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’nda sağ kol 65 kiloda Rus rakibini yenerek üst üste ikinci kez dünya şampiyonluğuna ulaştı. Yusuf Ziya Yıldızoğlu’nu tebrik eden Başkan Pekmezci, “Her zaman ifade ettiğimiz gibi sporcularımızın hep yanında olacağız. Yusuf kardeşimiz başarılarına her geçen gün yenisini ekleyerek bizleri gururlandırıyor. Kendisi Bayburtumuzu ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyor. Şehrimiz salon sporlarında oldukça iyi bir ivme yakaladı. Yusuf gibi sporcularımız oldukça bu ivmenin daha da yukarılara çıkacağından şüphemiz yok kendisini bir kez daha tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Dünya şampiyonu Yıldızoğlu ise Başkan Pekmezci’ye desteklerinden ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, Bayburt ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yusuf Ziya Yıldızoğlu#Bilek Güreşi#Bayburt

BAKMADAN GEÇME!

Devler karşı karşıya geldi Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenir

Devler karşı karşıya geldi! Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenir?

#Rusya
Savaş oradan başladı 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: Harkov

Savaş oradan başladı! 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: Harkov

#Rusya-Ukrayna
Rusyaya yaptırım yağdı... Peki etkili olabilecek mi Söz konusu Putin olunca...

Rusya'ya yaptırım yağdı... Peki etkili olabilecek mi? 'Söz konusu Putin olunca...'

#Rusya

BAKMADAN GEÇME!

Devler karşı karşıya geldi Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenir

Devler karşı karşıya geldi! Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenir?

#Rusya
Savaş oradan başladı 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: Harkov

Savaş oradan başladı! 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: Harkov

#Rusya-Ukrayna
Rusyaya yaptırım yağdı... Peki etkili olabilecek mi Söz konusu Putin olunca...

Rusya'ya yaptırım yağdı... Peki etkili olabilecek mi? 'Söz konusu Putin olunca...'

#Rusya