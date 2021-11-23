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Dünya Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu yurda döndü

#Superbike#Toprak Razgatlıoğlu#Kenan Sofuoğlu
Dünya Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu yurda döndü

Endonezya'da düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 sezonu şampiyonu olan Toprak Razgatlıoğlu, Milli motosikletçi ve Ak Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu ile birlikte yurda döndü.

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Endonezya'da sezonun son ayağındaki ilk yarışı ikinci sırada bitiren ve bu kategoride şampiyon olan ilk Türk motosikletçi olarak tarihe geçen Toprak Razgatlıoğlu Türk Hava Yolları (THY) ait uçakla sabah 05.20'de Cakarta'dan İstanbul'a geldi. Ak Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu ile beraber yurda dönen şampiyon motosikletçiyi İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda ailesi ve sevenleri çiçeklerle karşıladı.


HAYALİM OLAN DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANDIM  

Havalimanında gazetecilere açıklamalarda bulunan Rüzgar Razgatlıoğlu, "İnanılmaz bir duygu, anlatamıyorum bu duyguyu. Çünkü hayalimiz olan dünya şampiyonluğunu aldık. Bu kupayı alıp ülkemize geldik ve gerçekten kendimle gurur duyuyorum. Tabi ki bizim için çok kolay bir sezon olmadı. Herkes elinden geleni yaptı, en iyisi için çabaladık, çalıştık. Sağolsun Kenan ağabey bizimle beraber antrenmanlarda oldu ve her yarışımızda bizi yalnız bırakmadı. Biz de onun verdiği emeğin karşılığını verdik, dünya şampiyonu olduk. Bu bir Türk için ilk oldu. Çok mutluyum. Ülkemde de böyle karşılanmak gurur verici" dedi. 


TOPRAK HEP ZİRVEDE KALACAK 

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Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı ve AK Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu ise şunları söyledi:

 “Toprak 10 yıl verilen emeğin karşılığını dün Endonezya'da aldığı için biz gururluyuz. Bundan 10 yıl önce Toprak'ı elemelere almıştık ve orada seçmiştik. O gün bugündür hep yanındayız. Endonezya'da da beraberdik ve çok zorlu bir şampiyonluk aldı. Motosiklet dalında dünya şampiyonluğuna ulaşmak, bir tane yarışı kazanmakla olmuyor. Bütün dünya turuna çıkacaksın, dünyanın her ülkesinde yarış kazanıp puan toplayıp, ayakta kalıp şampiyonluğa ulaşacaksın. Toprak zoru başardı. Ben daha önce dünya Supersport şampiyonu olmuştum ama bu kategoride Türkiye'nin bir şampiyonu yoktu. Hayalim bu şampiyonaya bir sporcu yetiştirmekti. Ne mutlu bana ki Toprak gibi yetenekli bir sporcu karşıma çıktı. 10 yıl emeğin ardından onu dünya şampiyonluğuna ulaştırdık. İnşallah önünde uzun yıllar var. Henüz 25 yaşında ve inanıyorum ki 10 yıl gibi bir süre ülkemizi dünyanın motor sporlarında zirvede tutacağı konusunda umutluyum. Çünkü buraya kolay gelmedi. Çok uzun yıllar emek verdi, pes etmedi. Önümüzdeki 10 yıl daha bu zirvede kalacağına inanıyorum."

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#Superbike#Toprak Razgatlıoğlu#Kenan Sofuoğlu

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