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Haber Giriş: 30.05.2021 - 21:06 | Son Güncelleme:

Dünya Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı Türkiye’ye döndü

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Dünya Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı Türkiye’ye döndü

Bakü’de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, Türkiye’ye döndü. Şampiyon olduğu için çok büyük bir mutluluk duyduğunu dile getiren Ayşe Begüm Onbaşı, “İstiklal Marşımız okunurken tüylerim diken diken oldu. Çok gururluyuz. Bundan sonraki hedef Avrupa Şampiyonası” dedi.

Aerobik cimnastik disiplininde Türkiye’nin en başarılı sporcusu olan Ayşe Begüm Onbaşı, Dünya şampiyonluğu sonrasında Türkiye’ye döndü.

Bakü’de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda tarih yazarak altın madalya kazanan Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, madalyasıyla Ankara Esenboğa Havalimanı’na indi.

Zorlu rakiplerinin arasından sıyrılarak altın madalyaya uzandığını belirten Ayşe Begüm Onbaşı, “Öncelikle çok mutluyum. Oraya, Türk kadının gücünü göstermek için gitmiştik. Performansımızdan çok memnunuz. Gerçekten çok mutluyuz. İstiklal Marşımız okunurken tüylerim diken diken oldu. Çok gururluyuz. Bundan sonraki hedef Avrupa Şampiyonası. Orada da elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

Bakü’de düzenlenen 16. Aerobik Cimastik Dünya Şampiyonası’nda Büyük Kadınlar kategorisinde mücadele eden Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, topladığı 21.850 puanla kariyerinin ilk büyükler dünya şampiyonluğuna erişmişti.

Dünya Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı Türkiye’ye döndü

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