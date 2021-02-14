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Haber Giriş: 14.02.2021 - 00:04 | Son Güncelleme:

Dünya şampiyonları yetiştiren Güney Afrikalı boks ikonu Mnguni vefat etti

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Dünya şampiyonları yetiştiren Güney Afrikalı boks ikonu Mnguni vefat etti
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Dünya şampiyonları yetiştiren ünlü boks antrenörü ve menajeri Mzi Mnguni (73) vefat etti.

Güney Afrika basınında çıkan habere göre, 2014 yılında geçirdiği kalp krizi sonrası felç kalan ve o tarihten beri ciddi sağlık problemleri yaşayan Mnguni, Güney Afrika'nın Eastern Cape bölgesinde, 2 aydır tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

Mnguni, Zolani Petelo, Masibulele Hawk Makepula, Lindi Memani, Zolani Marali ve Mhikiza Myekeni gibi dünya şampiyonu boksörlerin başarılarının arkasındaki kilit isim olarak gösteriliyordu.

Güney Afrika'nın en çok şampiyon boksör yetiştiren antrenörü olma özelliğini taşıyan Mnguni, Güney Afrikalı birçok boksörün menajerliğini de üstlenmişti.

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