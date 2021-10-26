Dünya rekoru kıran Şahika Ercümen için tören düzenlendi

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Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Şahika Ercümen sayesinde bugün haklı bir gurur yaşadıklarını belirtti.

Milli sporcunun rekoru, Cumhuriyetin 98. yılı ve kahraman Mehmetçikler için kırdığını vurgulayan Yazıcı, "Bu gururu bizlere yaşatan milli sporcumuz serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen'i tebrik ediyorum." dedi.

Milli sporcu Ercümen de rekor kırdığı için mutlu ve gururlu hissettiğini belirtti.

Pandemi nedeniyle 2 yıl ara verdiği dalış sporuna güçlü şekilde dönerek yarışmalara katıldığını aktaran Ercümen, "Bugün tüm emeklerimizin karşılığını aldığımız bir gün. Benim için pek çok anlamı var. Her şeyden önce Cumhuriyetimize ithafen 98 metrenin üzerinde dalış gerçekleştirerek, rekor kırmanın gururunu yaşıyoruz. Bu, hem kadınlar hem de erkekler rekorunun üzerindeydi. Bu rekoru 2015 senesinde kırmayı denemiştik ama o gün kısmet olmamıştı. Altı sene sonra tekrar denedim. Rekoru bugün kocaman bir ekiple kırdığım için çok mutluyum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kaymakam Yazıcı, Ercümen'e plaket ve çiçek takdim etti.