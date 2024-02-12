×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriDiğer Haberleri

Dünya merakla izledi! Super Bowl'da şampiyon Kansas City Chiefs...

Güncelleme Tarihi:

#Super Bowl#Amerikan Futbolu#NFL
Dünya merakla izledi Super Bowlda şampiyon Kansas City Chiefs...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2024 11:03

Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk maçı olan Super Bowl'da San Francisco 49ers'ı 25-22 mağlup eden Kansas City Chiefs, şampiyonluğa ulaştı.

Haberin Devamı

Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da San Francisco 49ers ile Kansas City Chiefs, Las Vegas'daki Allegiant Stadı'nda karşı karşıya geldi.

61 bin 629 sporseverin takip ettiği müsabakada Kansas City Chiefs, San Francisco'yu 25-22 yenerek şampiyon oldu.

Üst üste ikinci, son 5 yılda üçüncü şampiyonluğunu yaşan Chiefs, 2004 ve 2005'te üst üste şampiyonluğa erişen New England Patriots'tan sonra bunu başaran ilk takım oldu.

Kansas City Chiefs'de Patrick Mahomes, Super Bowl'un en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Dünya merakla izledi Super Bowlda şampiyon Kansas City Chiefs...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Super Bowl#Amerikan Futbolu#NFL

BAKMADAN GEÇME!