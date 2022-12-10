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Dünya Kupası'ndaki Fas - Portekiz maçında Romain Saiss sakatlandı

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#Dünya Kupası#Romain Saiss#Fas
Dünya Kupasındaki Fas - Portekiz maçında Romain Saiss sakatlandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2022 19:25

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Portekiz'i 1-0 mağlup ederek yarı finale yükselen Fas'ta, Beşiktaşlı savunmacı Romain Saiss sakatlık geçirdi.

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Dünya Kupası'nda çeyrek finale kadar yükselen Fas'ın değişmez isimlerinden olan Kaptan Romain Saiss, Portekiz'le oynanan karşılaşmada sakatlık yaşadı. 

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan tecrübeli savunmacı, 57. dakikada yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi.

Romain Saiss, sakatlık sonrası büyük üzüntü yaşarken sahayı sedyeyle terk etti. Fas'ta Saiss'ın yerine Achraf Dari oyuna girdi.

SAİSS TÜM MAÇLARDA OYNADI

Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı'nın vazgeçilmez ismi olan Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Romain Saiss, Süper Lig'de forma giyen oyuncular arasında kupada en çok süre alan oyuncu oldu.

Fas Milli Takımı'nın kaptanlığını da yapan Saiss, 3 grup maçında 90 dakika, son turunda İspanya karşısında da 120 dakika sahada kaldı ve sergilediği performansla beğeni topladı. Saiss turnuvada ayrıca Belçika karşısında 73. dakikada ülkesini 1-0 öne geçiren golü kaydetmişti.

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Dünya Kupasındaki Fas - Portekiz maçında Romain Saiss sakatlandı

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#Dünya Kupası#Romain Saiss#Fas

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