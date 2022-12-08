Dünya Kupası'nda Cristiano Ronaldo'nun yedek kalması Türk teknik direktörleri ikiye böldü! "Ben olsam yedek bırakmazdım..."

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Katar'da devam eden FIFA 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı için geri sayım başladı. Birbirinden heyecanlı müsabakalara sahne olacak bu turun favorilerini ve Portekiz'de gündem olan Cristiano Ronaldo'nun yedek bırakılması kararını Türk futbol figürlerine sorduk.

Türk teknik direktörler, Cristiano Ronaldo'nun yedek kalması konusunda fikir ayrılığı yaşarken; turnuva sonunda mutlu sona ulaşacağına inandıkları şampiyonluk favorilerini de açıkladılar.

Teknik Direktör Fuat Çapa

Dünya Kupası'nı Fransa veya Brezilya kazanır. Fas’ın gruptan çıktıktan sonra İspanya’yı elemesi beklenmedik sonuç. Ben bir adım daha ileri gidiyorum ve yarı finali Fas-Fransa olarak görüyorum. Ronaldo’nun kariyerine her teknik adamın saygısı var. Ancak takımın menfaatlerini ön planda düşünerek ben de yedek bırakırdım. Geçmişte Belçika, Hollanda ve Türkiye’de çalıştığım kulüplerde buna benzer almış olduğum kararlar oldu.

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Teknik Direktör Cihat Arslan

Arjantin, Fransa, Brezilya ve Portekiz yarı final için favori kısımda görünüyor. Gönlüm Brezilya-Portekiz finalinden yana. Ronaldo konusu farklı bir durum. Portekiz futbolunu dünyaya sevdiren ve ilgiyi arttıran Ronaldo oldu fakat hoca maç maç düşünür. Hocanın yaptığı tercihin doğruluğu oynanan futbol ve alınan skorla birlikte tartışılamaz hale geldi. Hoca güçlü şu an.

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay

Eşleşmelerden sonra finalin bir ayağı Brezilya gözüküyor. Diğer ayağı için Fransa veya Arjantin’in olacağını düşünüyorum. Sürpriz sonuçların yaşandığı bir şampiyona oldu. Mücadele ve koşunun etki yarattığını, taktik ve özel oyuncu hareketlerinin daha az görüldüğünü söyleyebilirim. Mevcut jenerasyonlarda bir durağanlık var, bunun lig yarısından hemen sonra olmasının etkisi de olabilir. Tüm takımların grafiğinde bunu görebiliyoruz.

Galatasaray ve milli takımın eski futbolcusu - yardımcı antrenör Bilal Kısa

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Tabi çok zorlu maçlar oynandı. Hollanda-Arjantin maçının güzel bir maç olacağını tahmin ediyorum. Hollanda’da bireysel olarak çok iyi ve yetenekli oyuncular var. Takım olarak da iyi oynuyorlar. Ama benim burada favorim Arjantin olacaktır. Zaten dünyanın da beklediği Arjantin-Portekiz finalini herkes gibi ben de isterim. Arjantin’in ben Hollanda karşısında turu geçeceğine inanıyorum. Burada Messi’nin tamamen bireysel performansı yine ön plana çıkacaktır. Arjantin’e baktığımız zaman Suudi Arabistan maçından sonra oyun olarak bir toparlanma gösterdiler ve topa hâkim olmaya başladılar. Sahada üretici olarak sadece Messi’ye bakıyorlar gibi gözüküyor. Favorim Arjantin olur. Brezilya çok kaliteli oyunculardan kurulu ve yıllardır aynı şekilde devam ediyorlar. 5 tane dünya kupası şampiyonlukları var. Burada Brezilya’nın turu geçeceğini düşünüyorum. Hırvatistan çok zorlandı ve bir önceki maçta penaltılarla kazandı. İngiltere-Fransa maçı final gibi bir maç olacaktır. İki takım da çok iyi. Fransa’nın turu geçeceğini düşünüyorum. Fas-Portekiz maçında da Fas’ın gerçekten hem mücadele yönü çok güçlü ve savunmayı birlikte yapıyorlar. Bloklar arasını çok yakın tutuyorlar. Bire birde etkili oyuncuları da var. Bu maç Portekiz için zor olabilir ama Portekiz, bireysel olarak çok kaliteli oyunculara sahip. Takım olarak iyi oynuyorlar ve topa tamamen hakimler. Portekiz’in turu geçeceğini düşünüyorum. Dışarıdan bir izleyici olarak Ronaldo’yu yedek bırakmazdım. Messi’yle beraber son 15 yıla damga vuran oyuncudan bahsediyoruz. Ne kadar Messi taraftarı olsam da Ronaldo’da gerçekten dünya futbol tarihine damgasını vurmuş bir oyuncu. Ben sahada onu her zaman ilk 11’de görmek isterim. Portekiz’in hocası Ronaldo’yu taktik açısından yedek bıraktığını söylemişti ki tuttu da. Ronaldo’nun yerine oynayan oyuncu 3 gol attı. O da 21 yaşında Benfica’da oynuyor ve geleceği olan bir oyuncu. Eleştiriler olacaktır ama hoca haklı duruma çıkmış oldu. Hepimiz Ronaldo futbolu bırakana kadar sahada ilk 11’de görmek istiyoruz. Yedek kaldığı zaman bütün gazetecilerin onu kulübede fotoğrafını çekmesi bir efsane gerçekten. Ben yedek bırakmazdım ama dediğim gibi antrenmanları yapan ve takımın içinde olan Portekiz’in hocası. Dünkü maçı kazanarak taktik açısından doğru bir hamle yapmış oldu. Belki maçı kaybetseydi Ronaldo’yu neden yedek bıraktın? Diye tepkiler çok fazla olacaktı. Dünkü maç itibariyle haklı duruma çıkmış oldu. Gönlüm Arjantin-Portekiz finali oynansın veya Arjantin final oynayıp Messi’nin dünya kupası kazanmasından yana ama Dünya Kupasında finalde Brezilya-Fransa oynar diye hissediyorum.

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Ajax altyapısında yetişen ve bir dönem Hollanda Milli Takımı’nın çeşitli yaş kategorilerinde forma giyen Kayserispor’un kalecisi Bilal Bayazıt

Bence Brezilya veya İngiltere kupayı kazanır. İspanya’nın yenileceğini ve kupaya bu kadar erken veda edeceğini kimse beklemiyordu. Fas bu turnuvada sürpriz takım. Hollanda şu ana kadar çok iyi performans göstermedi ama iyi sonuçlar aldılar. İyi ve geniş bir kadroya sahipler. Hollanda, finale kadar gelebilir diye düşünüyorum.

Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman

Ben yarı finale Arjantin-Brezilya ve Fransa-Fas’ın kalacağını düşünüyorum. Favorim Brezilya. Tek maça düşen turnuva maçlarında teknik adamlar bu kritik kadro dinamiğinde stratejik kararlar almalılar. Fernando Santos’un aldığı karar kritik ama doğru zamanda alınan bir karardı bence. Ronaldo’nun maç eksiği, yaşı ve oyun içi temposu alınan kararda önceliktir. Tabi sonradan kulübeden ihtiyaç duyulsaydı Ronaldo isminin rakibi psikolojik olarak yıpratabileceğini de düşünmüştür hoca.

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Beşiktaş’tan Ümraniyespor’a kiralık olarak gönderilen Kartal Kayra Yılmaz

Kupadaki sürprizi bilmiyorum ama İspanya’nın elenmesi benim için hayal kırıklığı oldu. Dünya Kupası'nda favorim Brezilya.