Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriDünya Kupası 2022 Haberleri

Dünya Kupası'nda Belçika ile boy gösterecek olan Galatasaraylı Mertens iddialı

Güncelleme Tarihi:

#Dünya Kupası#Galatasaray#Dries Mertens
Dünya Kupasında Belçika ile boy gösterecek olan Galatasaraylı Mertens iddialı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2022 13:57

Dünya Kupası’nda, Belçika Milli Takımı ile boy gösterecek olan Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Mertens, şampiyonayla ilgili düşüncelerini ve takım olarak hedeflerini GS TV’ye anlattı.

Haberin Devamı

Dünya Kupası’na gittiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Mertens, "Bu benim yer aldığım üçüncü Dünya Kupası olacak. Her zaman amacımız kazanmak ama ben maç maç bakan biriyim. İlk önce birinci maçımızı kazanmamız gerekiyor, onu kazanalım sonra yolumuza bakarız” ifadelerini kullandı.

Galatasaray taraftarının desteğini hissettiğini ve gösterilen desteğin çok değerli olduğu belirten 35 yaşındaki futbolcu, “Önemli olan bizim bunları geçmemiz, kime karşı olduğu önemli değil. Her zaman kazanmak için oynuyoruz. Dolayısıyla onlara karşı da kazanmaya çalışacağız. Galatasaray taraftarının bizi destekliyor olması, bildiğiniz gibi Belçika çok büyük bir ülke değil, çok fazla insan yaşamıyor.Galasaray taraftarıyla birlikte ne kadar çok insan destekliyor hissi daha çok hoşumuza gidecek” dedi.

Haberin Devamı

2011’de görev almaya başladığı Belçika Milli Takımı’yla 106 maça çıkan Mertens, 21 gol, 32 asiste imza attı. Dries Mertens, aynı zamanda Belçika Milli Takımı'nda en çok forma giyen 5. futbolcu konumunda.

ARŞİV - Dries Mertens'in Napoli günleri...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dünya Kupası#Galatasaray#Dries Mertens

BAKMADAN GEÇME!

Hayırsever zenginlere FTX şoku Akıl hocası bile isyan etti: Utanç duyuyorum

Hayırsever zenginlere FTX şoku! Akıl hocası bile isyan etti: Utanç duyuyorum

#Sam Bankman-Fried
8 milyar olduk Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız

8 milyar olduk! Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız?

#Birleşmiş Milletler
NBA’de Şengün fırtınası… Alperen nereye koşuyor ‘Dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilir’

NBA’de Şengün fırtınası… Alperen nereye koşuyor? ‘Dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilir’

#Alperen Şengün

BAKMADAN GEÇME!

Hayırsever zenginlere FTX şoku Akıl hocası bile isyan etti: Utanç duyuyorum

Hayırsever zenginlere FTX şoku! Akıl hocası bile isyan etti: Utanç duyuyorum

#Sam Bankman-Fried
8 milyar olduk Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız

8 milyar olduk! Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız?

#Birleşmiş Milletler
NBA’de Şengün fırtınası… Alperen nereye koşuyor ‘Dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilir’

NBA’de Şengün fırtınası… Alperen nereye koşuyor? ‘Dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilir’

#Alperen Şengün