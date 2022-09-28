Dünya Kupası'na doğru Arjantin'de Messi şovu! Jamaika maçında da coştu, sahaya giren taraftar...

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2022 Dünya Kupası'nın iddialı takımlarından Arjantin, 20 Kasım'da Katar'da başlayacak turnuva öncesi son hazırlık maçında Jamaika ile karşı karşıya geldi. Tangocular mücadeleyi 3-0 kazandı. 13. dakikada Julian Alvarez ile 1-0 öne geçen Arjantin'in diğer gollerini Lionel Messi kaydetti. Maça yedek kulübesinde başlayan Messi, 56. dakikada oyuna girip 87 ve 89. dakikalarda golleri attı. Yıldız futbolcu bir golü frikikten, diğer golü ise ceza alanı dışından attı.

DÜNYA KUPASI ÖNCESİ ÇOK FORMDA

Arjantin fomasıyla kupa kazanamama şanssızlığını geçen yıl Copa America'yı alarak kıran Lionel Messi, Dünya Kupası öncesinde de oldukça formda. PSG ile de sezona iyi bir giriş yapan yıldız futbolcu, 2022 yılında Arjantin formasıyla çıktığı 8 maçta 10 gol atıp 2 de asist yaptı.

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SAHAYA GİREN TARAFTAR SIRTINI İMZALATTI

Jamaika maçında tribünleri dolduran taraftarlar, Lionel Messi'nin oyuna girmesini sabırsızlıkla bekledi. Messi'nin 56. dakikada oyuna girmesinin ardından maçın son yarım saatinde 3 taraftar sahaya girerek Messi'ye ulaşmaya, onunla fotoğraf çektirmeye veya onun imzasını almaya çalıştı.

Sahaya giren ve Messi'ye koşan bir taraftar ise sırtını dönerek Messi'nin sırtına imza atmasını istedi. Messi imza atarken o noktaya gelen güvenlik görevlileri taraftara müdahale edip dışarı çıkardı. Taraftarın arkadan gelmesiyle irkilen Messi, taraftarın sırtını imzalarken güvenlik görevlilerinin bir anda müdahale etmesiyle sendeledi.

FRİKİKTE RONALDO'YU GERİDE BIRAKTI

Messi, Jamaika'ya attığı frikik golüyle kariyerinin 59. frikik golünü atarak 58 frikik golü bulunan Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı.

YENİLMEZLİK SERİSİ 35 MAÇA ÇIKTI! HEDEF REKOR

Son olarak 2019 yazında Brezilya'ya mağlup olan Arjantin, o maçtan sonra çıktığı 35 maçta yenilgi yüzü görmedi. Messi ve arkadaşları, İtalya'nın 37 maçlık yenilmezlik serisi rekorunu Dünya Kupası gruplarında kırabilir.

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