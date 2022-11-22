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Maç sonucu: Meksika 0-0 Polonya (Dünya Kupası)

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#Dünya Kupası 2022#Dunyakupasi#Meksika
Maç sonucu: Meksika 0-0 Polonya (Dünya Kupası)
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2022 17:30

Katar 2022 Dünya Kupası C Grubu'nda Meksika ile Polonya, 0-0 berabere kaldı.

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2022 FIFA Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Meksika ile Polonya, Stadyum 974'te karşı karşıya geldi.

İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelede Polonya, Lewandowski ile penaltıdan yararlanamadı. 54'üncü dakikada Lewandowski, Moreno'nun müdahalesiyle yerde kaldı. VAR uyarısı sonrası pozisyonu inceleyen hakem Chris Beath, beyaz noktayı gösterdi. 58'de topun başına geçen Lewandowski'nin şutunu kaleci Ochoa çıkarmayı başardı. Karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve takımlar birer puanla sahadan ayrıldı.

Meksika grupta ikinci maçında 26 Kasımda Arjantin; Polonya ise Suudi Arabistan ile karşı karşıya gelecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

26. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Herrera son çizgiden yaptığı ortaya arka direkte Vega’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direk dibinden dışarı gitti.

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45. dakikada Lozano’nun ceza sahasına taşıdığı top Sanchez’in önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı etkili vuruşta kaleci Szczesny topu kornere çeldi.

56. dakikada Lewandowski’nin Moreno tarafından ceza sahası içinde çekilmesi sonrası hakem Beath, VAR uyarısı ile birlikte pozisyonu izleyerek penaltı noktasını gösterdi.

58. dakikada beyaz noktada topun başına geçen Lewandowski’nin vuruşunda kaleci Ochoa soluna uzanarak meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

İLK 11'LER

Meksika: Ochoa, Sanchez, Montes, Hector Moreno, Gallardo, Hector Herrera, Edson Alvarez, Chavez, Lozano, Henry Martin, Vega

Polonya: Szczesny, Bereszynski, Glik, Kiwior, Cash, Kaminski, Krychowiak, S.Szymanski, Zielinski, Zalewski, Lewandowski

 

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#Dünya Kupası 2022#Dunyakupasi#Meksika

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