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Dünya Kupası elemeleri tek maç mı, çift maç mı olacak?

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Dünya Kupası elemeleri tek maç mı sorusu, turnuvayı takip eden pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. A, B ve C Yolu içerisinde mücadele eden takımların yarı finalde elde edeceği galibiyet halinde her grupta final maçları oynanacak. Ardından finale kalan takımlar, turnuvanın Asya ayağından gelen takımlarla eşleşerek finale doğru adım atacak. Peki, Dünya Kupası elemeleri tek maç mı, çift maç mı olacak? İşte, o detaylar

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Dünya Kupası elemeleri tek maç üzerinden gerçekleşecek. Turnuvada savaş içerisinde bulunan Ukrayna ve Rusya'nın durumu ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak. Rusya'nın karşılaşması iptal edilirken, Ukrayna'nın mücadelesi ise ileri bir tarihte oynanacak. 

TÜRKİYE'NİN PORTEKİZ MAÇI TEK MAÇ MI OLACAK?

A Milli Takımımız Türkiye'nin Portekiz ile 24 Mart tarihinde oynayacağı mücadele, tek maç üzerinden gerçekleşecek. Karşılaşmanın rövanşı bulunmayacak.

Grupta İtalya ile Kuzey Makedonya karşılaşmasının galibi, bu müsabakadan çıkacak olan galip takımla mücadele edecek.

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