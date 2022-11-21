Canlı: ABD - Galler maçı (Dünya Kupası)

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Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası B Grubu mücadelesinde ABD ile Galler karşı karşıya geliyor.

Maçta ilk devre oynanıyor

ABD 1-0 Galler

Gol: 36' Weah

Dünya Kupası'nda golsüz beraberlik yaşamayan ülkeler arasında en fazla maça çıkan takım ABD. Dünya Kupası tarihinde katıldığı iki turnuva arasında en uzun süre geçen ülke Galler. Galler, 1958'de katıldığı Dünya Kupası'nın çeyrek finalinde Brezilya'ya elendi. Galler'in elendiği maçtaki tek golü atan ve turnuvadaki ilk golünü kaydeden Pele, kupa tarihinde gol atan en genç oyuncu olmuştu.

İLK 11'LER

ABD: Turner, Dest, Zimmerman, Adams, Robinson, Musah, McKennie, Pulisic, Ream, Weah, Sargent

Galler: Hennessey, Mepham, Rodon, B.Davies, Roberts, Ampadu, Ramsey, Wilson, N.Williams, James, Bale

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2022 Dünya Kupası Kuzey ve Orta Amerika elemelerinde en fazla golde payı bulunan ABD oyuncusu, 19 yaşındaki Ricardo Pepi'ydi. ABD Teknik Direktörü Gregg Berhalter, turnuvada hem oyuncu hem de teknik adam olarak boy gösteren ilk ABD vatandaşı olacak. Galler'in son iki büyük turnuvada attığı 13 golde de Gareth Bale ya da Aaron Ramsey'nin payı bulunuyor.

ABD GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

ABD Galler maçı bu akşam saat 22:00'da başladı. Mücadele TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanıyor.