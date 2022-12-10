DÜNYA KUPASI 2022 | Fas Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ronaldo ilk 11'de oynayacak mı? İşte maç önü notları

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Fas ile Portekiz daha önce sadece Dünya Kupası'nda rakip oldu ve taraflar grup aşamalarında oynanan bu karşılaşmalarda birer galibiyet aldı. Afrika ülkeleri, Dünya Kupası'nın eleme turlarında Avrupa takımlarına 11 kez rakip oldu ve bu eşleşmelerin dokuzunda turnuvaya veda etti. Daha önce bir Avrupa temsilcisini elemeyi başaran iki Afrika takımından biri, bu turnuvanın bir önceki turunda İspanya'yı geçen Fas.

İLK 11'LER

Fas: Bono; Hakimi, El Yamiq, Saiss, Attiat-Allah; Amrabat, Ounahi, Amallah; Ziyech, En Nesyri, Boufal

Portekiz: Diogo Costa; Dalot, Pepe, Rúben Dias, Guerreiro; Neves, Bernardo Silva, Otávio; Bruno Fernandes, João Félix, Gonçalo Ramos.

Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika takımı olmak istiyor. Daha önce çeyrek finalde boy gösteren üç Afrika temsilcisi de turnuvaya bu aşamada veda etti: Kamerun, Senegal ve Gana. Dünya Kupası'nda üçüncü kez çeyrek finale yükselen Portekiz, daha önce bu aşamada elenmedi. Son 16 turunda İsviçre'yi 6-1 mağlup eden Portekiz, daha önceki sekiz Dünya Kupası maçında attığı gol sayısını yakaladı.

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Çıktığı son beş Dünya Kupası maçında mağlup olmayan Fas, tarihinin en uzun serisini yaşıyor. Bu süreçteki son dört karşılaşmada görevde bulunan Walid Regragui, turnuva tarihinde çeyrek finalde görev yapan ilk Afrikalı teknik direktör olmaya hazırlanıyor.

2022 Dünya Kupası'nda 12 gol atan Portekiz, daha önce sadece 1966'daki turnuvada daha yüksek bir sayıya ulaştı. Bu golleri sekiz farklı oyuncuyla bulan Avrupa temsilcisi, aynı zamanda bu alanda da en yüksek sayısına ulaştı.

Bu Dünya Kupası'nda üç gole kapama yapan Fas, bir turnuvada en yüksek sayıya ulaşan Afrika ülkesi oldu. Turnuva tarihinde Fas'tan daha fazla maçta gol yemeyen tek Afrika takımı Nijerya.

2022 Dünya Kupası'nda Portekiz formasıyla en fazla golde pay sahibi olan oyuncu Bruno Fernandes. Yıldız orta saha, bir asist daha yapması halinde bir turnuvada en yüksek sayıya ulaşan Portekizli olacak. Fas'ın 2022 Dünya Kupası'nda attığı dört golün yarısında Hakim Ziyech'in payı bulunuyor. Takımının bu turnuvada çektiği şutların üçte birine katkı sağlayan Ziyech, Fas formasıyla en fazla şut çeken ve şut pası veren oyuncu konumunda.

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Son 16 turunda İsviçre filelerine üç gol gönderen Gonçalo Ramos, Miroslav Klose'den bu yana ilk 11 çıktığı ilk Dünya Kupası maçında hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.

FAS PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fas Portekiz maçı bu akşam saat 18:00'da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ve TRT 4 K kanalından canlı olarak yayınlanacak.