Dünya Göçebe Oyunları bugün İznik'te başlıyor

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Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenecek Dünya Göçebe Oyunları bugün Bursa’nın İznik ilçesinde başlayacak. Covid 19 nedeniyle iki yıldır ertelenen oyunlar 2 Ekim’e kadar, İznik’te özel olarak hazırlanan bir alanda yapılacak. ‘Gelenekten Geleceğe Bir’iz’ sloganıyla düzenlenecek organizasyona 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu katılacak.

AÇILIŞ 19.00'DA

Organizasyonunun açılışı, saat 19.00’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek. branşlar şöyle: Atlı sporlar: Kökbörü, Kökpar; Güreş: Alış, Aşırtmalı Aba, Kapışmalı Aba, Yağlı Güreş, Pehlivan Güreşi, Kazak Güreşi, Şalvar Güreşi, Mas Güreşi; Okçuluk: Geleneksel Okçuluk, Uzun Mesafede Okçuluk, Atlı Okçuluk.