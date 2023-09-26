Dünya 1 numarası Filenin Sultanları İstanbul'a döndü! Geç saatte coşkulu karşılama...

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Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası’nda tarihi altın madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri’nde de yenilmezliğini sürdürdü.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, gece geç saatlerde İstanbul Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı. Karşılama töreninde İstanbul Valisi Davut Gül de yer aldı.

Davut Gül: Ülkece çok mutluyuz

Havalimanı çıkışında açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, Milli Takım’ın başarılarından ötürü gurur duyduklarını söyledi.

Ülkece çok mutlu olduklarını dile getiren Vali Gül, şunları söyledi:

Filenin Sultanlarını karşıladık. Ülkece çok mutluyuz. İstanbul olarak da çok mutluyuz. Başkanımıza, hocalarımıza ve oyuncularımıza bize bu gururu yaşattıkları için tek tek teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar.

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Üstündağ: Ülkenin gururu oldular

Törende konuşan TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, mutluluğunu şu ifadelerle dile getirdi:

Bir yılda 3 turnuvada, 3 şampiyonluk elde ettik. Bu ülke için çok önemli bir gurur. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Uzun bir maratondu. Son topa kadar mücadele ettiler ve ülkenin gururu oldular. Artık hedefimiz Olimpiyat'ta madalya almak. Bunu da başaracak güçteyiz.

Santarelli: Gerçekten çok mutluyum

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli de şunları söyledi:

Bu güzel yaz için gerçekten çok mutluyum. Hedefimize ulaştık. Harika bir yaz oluyor bizim için. Bu ekiple gurur duyuyorum. Ama gerçekten çok yorgunuz. Çok az dinlenme süremiz vardı. Şu anda söyleyebileceğim tek şey çok mutlu olduğumuz.

Eda Erdem: Hedeflerimize ulaştık

Kaptan Eda Erdem ise şu ifadeleri kullandı:

Hedeflerimize ulaştık. Çok mutlu ve huzurluyuz. Bu ülke olarak hepimizin onur duyduğu başarılar oldu. Takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve federasyona teşekkür ediyorum. Her bir birey bu takımda, bu yazı unutulmaz kıldı. Önümüzdeki yazı da sabırsızlıkla bekliyoruz. Artık hedef çok daha yüksek. Olimpiyatlarda madalyanın rengini konuşmak istiyoruz.

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