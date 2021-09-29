Dumbbell Floor Press Nedir, Ne İşe Yarar Ve Nasıl Yapılır? Dumbbell Floor Press Hareketi Hangi Kasları Ve Nereyi Çalıştırır

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Pek çok spor dalında tercih edilen bu hareket sayesinde bench press üzerinde daha iyi hale gelinir. Hareketten sonra yaşanabilecek kas ağrılarında dinlenmek için uygun zamanlar göz edilmelidir.

Dumbbell Floor Press Nedir?

Dumbell floor press vücut geliştirmede kullanılan egzersizlerden biridir. Asıl amacı, bench press esnasında kaldırılan ağırlık miktarını arttırmaya yardımcı olmaktır. Göğüs kaslarını çalıştıran, dumbell kullanılarak yapılan, itme kuvveti uygulanan bir egzersiz türüdür. Diğer göğüs egzersizlerine kıyasla etki alanı daha azdır.

Dumbbell Floor Press Ne İşe Yarar?

Dumbbell floor press, göğüs kaslarını çalıştırmak için yapılan bir harekettir. Kısıtlı etki alanı sayesinde daha az kas grubunu daha çok geliştirebilmeyi amaçlar. Bu hareketle birlikte göğüs kaslarının yanında omuz ve kol kasları da çalışarak güçlenir. Böylelikle fitness esnasında kolların kullanıldığı egzersizlerin daha rahat yapılmasını sağlar.

Dumbbell Floor Press Nasıl Yapılır?

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Dumbbell floor press, dumbell kullanılan ve yerde yatarak yapılan bir harekettir. Bu nedenle öncelikle her spor öncesinde yapılması gerektiği gibi vücudun esnetilmesi gerekir. Hemen ardından bir matın üzerine sırt üstü yatmak, kaldırılacak ağırlıkları iki yana eşit şekilde koymak gerekir. Kullanılacak dumbelllar göğüs hizasına getirilmeli ve yukarı doğru kaldırılmalıdır. Set tamamlanana kadar dumbelllar kaldırılıp indirilmeli, bu esnada nefes düzenine dikkat edilmelidir

Dumbbell Floor Press Hareketi Hangi Kasları ve Nereyi Çalıştırır?

Bu egzersiz, birincil olarak göğüs kaslarını çalıştırır. İkincil olarak omuz ve kol kaslarını harekete geçirerek gelişimlerine yardımcı olur. Latince isimleriyle bu kas grupları pectoralis major ve minor, deltoid antreior part ve triceps brachiidir.

Dumbbell Floor Press Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Dumbbell floor press hareketi, yanlış yapıldığı taktirde göğüs, kol ve omuz kaslarına zarar verebilir. Bu nedenle ilk olarak hareketin nasıl yapılacağını öğrenmek ve sonrasında ağırlıkları kaldırmak gerekir. Kolları çok fazla indirmemek yaşanabilecek olası kazaların önüne geçer. Hareketi kolaylaştırmak için dizleri düz tutmak yerine 45 derecelik açıyla bükmek gerekir.

Bu egzersiz yapılmadan önce kol ve omuz kaslarının esnetilmesi gerekir. Ayrıca doğru nefes alıp verme taktikleri uygulanmalıdır. Spor programında belirtilen setlerin ve tekrarların dışına çıkılmamalı, vücudun zorlanacağı ağırlıklar kaldırılmamalıdır. Normalden farklı bir kas ağrısı hissedilirse ağırlıkların daha düşük kullanılması, setlerin yeniden düzenlenmesi, gerekirse bir uzmana danışılması gerekir.

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Dumbbell Floor Press Hareketine Alternatif Ne Yapılabilir?

Dumbbell floor press, bench presse destek olması için yapılan bir harekettir. Bu nedenle dumbbell floor press yerine bench press yapmak uygundur. Ayrıca göğüs, kol ve omuz kaslarını aynı anda çalıştıran diğer hareketler de alternatif olarak tercih edilebilmektedir. Ayrıca incline bench dumbbel press hareketi de dumbbell floor press hareketi yerine tercih edilebilmektedir.

Dumbbell Floor Press Faydaları Var mıdır?

Spor yapmak kişinin vücut sağlığını her zaman korur. Organların daha iyi çalışmasını, gençleşmeyi, güçlenmeyi, fiziksel anlamda daha iyi görünmeyi sağlar. Yaşlanmayı geciktirici etkisi bulunduğu gibi bağışıklık sisteminin güçlenmesinde rol oynar. Bu nedenle dumbbell floor press yapmanın vücuda pek çok faydası vardır.

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Dumbbell floor press, göğüs kaslarını güçlendirerek bench presste daha fazla ağırlık kaldırabilmeyi sağlar. Yapılan setlerin artmasına yardımcı olurken, kısa zamanda hedeflenen ağırlığı kaldırabilmeyi mümkün hale getirir. Ayrıca günlük hayatta güçlenen kas grubu sayesinde ağır eşyaları kolaylıkla taşıyabilmeye yardımcı olur.