Dries Mertens: Kerem gibilerin kıymetini bilelim

Haberin Devamı

Belçikalı futbolcu Dries Mertens, 2 gol 1 asist üreten takım arkadaşına destek verdi.

Samsun maçında Kerem Aktürkoğlu’na 2 asisti yapan Mertens, “Kerem çok yetenekli, daha da iyi olabilir” dedi. Sezon başında taraftarların tepki gösterdiği takım arkadaşına sahip çıkan tecrübeli oyuncu, “Birçok oyuncu geliyor gidiyor ama elimizdeki değerlerin de kıymetini bilmeliyiz. Biraz yaşlanmış oyuncu olarak gençlerin iyi performansına seviniyorum. G.Saray’a uzun yıllar iyi hizmetleri olacak” ifadesini kullandı.

DÖRT GÖZLE BEKLiYORUZ

Samsun maçına ve hedeflerine değinen Mertens, “İkinci yarı 2 gol yedik ama toparlandık, çünkü kaliteliyiz. G.Saray’ı şampiyon yapmaya geldim, oldu. Yine şampiyon olmak istiyoruz. Devler Ligi’ni de dört gözle bekliyoruz” dedi.

iCARDi VE MERTENS G.SARAY’I YAŞAYAN FUTBOLCULAR

Haberin Devamı

Kerem Aktürkoğlu, İcardi ile Mertens’i övdü. “Yıldız oyuncular ama hiç kaprisli değiller” diyen Kerem, “İcardi ve Mertens, Galatasaray’ı yaşayan oyuncular. Herkese yardımcı oluyorlar. Mertens’e Ljubljana maçında ‘Ne vurdun dedim!’ O da bana bu kez aynı şeyi söyledi. Ben de ‘Senden gördüm’ dedim. Çok iyi bir takım ruhumuz var. Şampiyonlar Ligi’nde sadece gruptan çıkmayı değil, daha ilerisini hedefliyoruz” diye konuştu.