Dries Mertens futbolu bırakacak mı? Galatasaray antremanında açıkladı, Wilfried Zaha'nın itirafı...

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Galatasaray'ın yıldızları Wilfried Zaha ve Dries Mertens, sarı-kırmızılıların antrenmanı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

WILFRIED ZAHA: 15 MAÇTA 9 GOL ATTIM

Kaç tane maç vardı şimdiye kadar, 47 maç. Bununla ilgili ne diyebilirim? Bunlardan kaç tanesine 11'de başladım, 14-15 tanesine. Baktığınız zaman sezon başında hazırlık kampı geçirmedim. Buna rağmen 14-15 maçta 9 gol attım. Sakatlıktan iyi bir geri dönüş olduğunu düşünüyorum sezon genelini düşününce.

EN İYİSİNİ YAPTIK

Benim için inanılmaz bir deneyimdi. İlk defa Şampiyonlar Ligi deneyimi yaşadım. Takım olarak en iyisini yaptığımızı düşünüyorum Avrupa'da. Elimizden geleni yaptığımızı düşünüyorum.

BU OYUNLA DEVAM EDERSEK...

Açıkçası ben şu anda takımın, Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu düşünüyorum. Bu oyuna devam edersek sezon sonuna kadar, şampiyon olacağımızı düşünüyorum.

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HER ŞEY BİR ANDA OLMUYOR

Ben daha önce İngiltere'de oynadım ama oynadığım süre 13 yıldan fazla. Buraya geldim, 4 ay sakattım, 4 aydan sonra sahaya döndüm. Youtube'tan videolarım yayınlanıyor ve İngiltere'de bunları yapıyordu deniyor. Onları yapabilmek için 10 yıl çalıştım. Her şey bir anda olmuyor. Bir günde bunu gerçekleştiremiyorsunuz. İlk senemde yüzde yüzümü vermem beklenemez. Bu zaman alan bir şey.

TÜRKİYE GÜZEL BİR YER

Dürüst olacağım, yoğun çalıştığımız için çok fazla dışarı çıkma imkanı bulamadım. Ama Türkiye güzel bir yer. Ailem ve çocuklarım güzel vakit geçiriyor.

DRIES MERTENS: 1 SENE DAHA DEVAM EDECEĞİM

Kesin bir karar veremedim. Sanırım 1 sene daha devam edeceğim. Keyif aldığım bir meslek. Sürekli de oynuyorum. Burada olabilir, başka bir yerde olabilir ama 1 sene daha devam edeceğim gibi duruyor.

FENERBAHÇE YORUMU

Çok mutluyum Fenerbahçe'nin de bu durumda olmasından. Onlar da çok fazla transfer yaptı, iyi oyuncular getirdi. Bizim gibi çok gol atıyorlar. İyi bir savunma yapıyorlar ve bırakmıyoruz maçları.

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