Dr. Disrespect, Warzone Paskalya Güncellemesi için "Kimse Bunu İstemiyor" Dedi

Yakın zamanda gelen Paskalya güncellemesi hakkında konuşan Dr. Disrespect, "6 yaşındaki çocuklar bile bunu istemiyor" dedi.

Güncellemenin içeriğinde ünlü yayıncının bu kadar itici bulduğu kısım ise Verdansk'ın etrafında çeşitli noktalara saklanmış olan Paskalya sepetleri. Bu sepetlerden bazı Contraband silah şemaları için kontratlar bulunabiliyor. Yayıncı 2 Nisan tarihindeki yayınında yaklaşık 52:30 dakika civarında bir eve giriyor ve bu sepetle karşılaştığında öfkeleniyor.

Dr. Disrespect, oynadığı tüm oyunlar hakkındaki fikirlerini herhangi bir "filtre" kullanmadan belirtmesine artık alıştığımız bir isim. Yayın platformundan da daha önce küfür ve ağır eleştiriler sebebiyle banlanan yayıncı, belli ki bu tutumunu değiştirmekten yana değil.