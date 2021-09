Double crunch nedir, ne işe yarar ve nasıl yapılır? Double crunch hareketi hangi kasları ve nereyi çalıştırır?

Haberin Devamı

Double crunch, üst vücut bölümünü dizlere doğru çekerek, dizleri de karın bölgesine doğru getirerek sıkıştırma gücünün sağlanması ile yapılmaktadır.



Double Crunch Nedir?



Üst vücut bölgesinin dizlere kadar getirildiği ve ayakların diz kısmının bükülüp göğse doğru çekilmesi ve bu hareketin tekrarlanmasına double crunch denmektedir. Vücudun alt ve üst kısmının ortada buluşup sıkıştırma hareketinin gerçekleşmesi olarak da söylenmektedir. Karın egzersizi olan bu hareket sıkılaştırma ve kas gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Karın kaslarını güçlendirme de en etkili hareketlerden biri olarak bilinmektedir. Bu hareket tüm gücü karın merkezinde toplayıp sıkılaştırarak etkili bir yapılanma sunmaktadır. Daha düzenli bir denge sağlamak için ve vücudu kontrol altına almak için double crunch hareketi gereklidir.



Double Crunch Ne İşe Yarar?



Double crunch, karın egzersizi olarak bilinmektedir. Karın kaslarının gelişi ve hacim kazanmasında birebir etkili bir harekettir. Karnın sıkılaşıp şekil almasına işe yaramaktadır. Bel sağlığına da iyi gelen bu hareket daha iyi ve daha kaslı bir karın görünümüne sahip olmanızı sağlamaktadır. Hızlı karın kası elde etmede de etkili olan bu hareket aynı zamanda en çok tercih edilen programlara dahil edilmektedir.



Double Crunch Nasıl Yapılır?



Double crunch hareketini yapabilmek için düz bir zemine sırt üstü yatılmalıdır. Dizler bükülmüş bir şekilde olmalıdır. Kalça seviyesinde ayaklar bükülü bir şekilde tutulmalıdır. Parmak uçları şakak kısmına konularak kollar bükülü bir şekilde olmalıdır. Vücudun üst kısmını karna doğru çekerek alt kısmını da aynı hizaya getirerek hareket tamamlanmaktadır. Dizler göğüs bölgesine getirilirken ayaklar kesinlikle yerden kaldırılmalıdır. Hareket yapılırken karında yanma hissinin oluşması gerekmektedir. Bu hareketin işlediğini göstermektedir. Hareketi belirlenen sayıda yapmak gerekmektedir.



Double Crunch Hareketi Hangi Kasları ve Nereyi Çalıştırır?



Double crunch hareketi birincil olarak karın kaslarına etki etmektedir. Özellikle Rektus Abdominis kasını güçlendirmeye yaramaktadır. Aynı zamanda crunch hareketleri ile karın bölgesi yağlarınızdan kurtulma imkanınız bulunmaktadır. Bu hareket daha sıkı kas kütlesi oluşumunu arttırmaktadır. Üst karın bölgesinin estetik açıdan daha iyi görünmesi içinde bu hareket oldukça faydalıdır.



Double Crunch Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?



Bu hareket yapılırken boyun bölgesine oldukça dikkat edilmeli ve kesinlikle zorlanmamalıdır. Hareket düzgün ve kurallara uygun yapılmalıdır. Aksi taktirde hareket doğru yapılmaz ise kaslara hiçbir faydası olmamaktadır. Bu hareket yapılırken boyun kesinlikle düz tutulmalıdır. Düz tutulmadığında ise sakatlık gibi problemler ortaya çıkabilmektedir. Hareket kesinlikle hızlı ve aceleci şekilde yapılmamalıdır. Hızlı yapılan her hareket kasların geç şekil almasına ya da hiç almamasına neden olabilmektedir.



Double Crunch Hareketine Alternatif Ne Yapılmalıdır?



Double crunch hareketi bazı kişiler için zorlayıcı olabilir. Bunun için alternatif hareketler ise cable crunch, reverse crunch, sit up, knee in, leg raise yapılması önerilmektedir. Hemen hemen birbirine benzer hareketler olacağından kişilerin programlarına ve zorlayıcılık durumlarına göre seçilmesi önerilmektedir. Bir diğer önerilen hareket ise Toe Touch egzersizidir.



Double Crunch Faydaları Var mıdır?



Double crunch hareketi, karın bölgesinin estetik görünümünü arttırmada, karın kaslarının şekillenmesini sağlamada oldukça faydalıdır. Ayrıca en önemli etkisi karın yağlarından kurtulmada birebir etki sağlamaktadır. Bunun yanı sıra vücudun hacimlenmesine de direk olarak etki etmektedir.