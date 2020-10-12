Dota 2 International’ın Ödül Havuzu Rekor Kırdı

40 milyon sınırı turnuva ödül havuzu için oyuncu desteklerinin kabul edildiği son gün olan geçtiğimiz Cuma günü aşıldı. Bu senenin etkinliği pandemi sebebiyle ertelenmişti, bu da Dota 2 severlere ödül havuzuna destekte bulunmak için toplamda 136 gün vermiş oldu. Geçen sene bu süre 110 günle sınırlıydı. International etkinliğinin kesin tarihi henüz belli değil ancak tahminler 2021 Ağustos yönünde. Etkinliğin Stockholm’de gerçekleşmesi bekleniyor.

Bu sene 1.6 milyon dolar koyarak başlattığı ödül havuzu bağışlarıyla geçen senenin rekoru olan 34.3 milyon dolarlık ödül havuzunu kırmış oldu. Valve 2011 senesinden beri ortaya koyduğu 1.6 milyon dolarlık ödül havuzunun üstüne oyunculardan 2013 senesinde destek almaya başladı. Oyuncuların satın aldıkları Dota 2 Battle Pass’in %25’i direkt olarak The International’ın ödül havuzuna ekleniyor.