Dortmund-PSG maçına Türkiye'nin en yüksek iddaa oranları Misli'de! Muhtemel 11'ler, öne çıkan istatistikler burada...

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BORUSSIA DORTMUND

Almanya Bundesliga'da son 4 maçtan sadece 1 galibiyet çıkaran Dortmund, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde eşleştiği PSG ile grup aşamasında da karşılaşmış ve burada, Signal Iduna Park'ta 1-1 berabere kalmışlardı.

Siyah-sarılı ekipte Ramy Bensebaini ve Julien Duranville kesin olarak yok.

Marcel Sabitzer, Sebastien Haller ve Donyell Malen takımla çalıştı; kadroda olacak.

Mats Hummels ve Ian Maatsen maç saati netleşecek.

Hücum merkezinde Niclas Fullkrug forma giyecek. Kanatlarda Jadon Sancho ve Karim Adeyemi boy gösterecek.

Hummels yetişirse savunma partneri Nico Schlotterbeck olacak.

Maatsen yetişmezse sol bekte Julian Ryerson'u, sağ bekte Marius Wolf'u görebiliriz.

PARIS SAINT-GERMAIN

Fransa Ligue 1'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden PSG ise, Devler Ligi yarı final biletini almak için Real Sociedad ve Barcelona'yı kupa dışına itmek zorunda kalmıştı.

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Grup aşamasında, Fransa'da 2-0 kazandıklarını hatırlatalım...

Gözden çıkarılan Layvin Kurzawa ve sakatlığı nedeniyle sezonun tamamını pas geçen Presnel Kimpembe dışında eksikleri yok.

"Kylian Mbappe, Bradley Barcola & Ousmane Dembele" hücum üçlüsü ile gol arayacaklar.

Barcelona eşleşmesinin yıldızlarından Vitinha'nın orta alandaki yeri garanti. Partnerleri 18'lik Warren Zaire-Emery ve 28'lik Fabian Ruiz olacak.

TD Luis Enrique; "Kazanmak istiyoruz. Korkumuz ya da çekincemiz yok..." dedi.

"Dortmund - PSG" Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçına Türkiye'nin "En Yüksek" iddaa oranları Misli'de!

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Dortmund'un son 5 resmi maçının tamamında "karşılıklı gol" izledik.

- PSG'nin son 5 resmi maçının tamamı hem "KG VAR" oldu hem de "2.5 ÜST" bitti.

- İki takım arasında oynanan 6 maçın sadece 1'ini Dortmund kazanabildi. (3 beraberlik - 2 PSG galibiyeti)

- Maçın İngiliz hakemi Anthony Taylor, bu sezon 39 resmi karşılaşmasında düdük çaldı. (163 sarı kart - 8 kırmızı kart - 18 penaltı)

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MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç, Canlı Bahis ve Şampiyon Oran seçenekleriyle Misli'nin iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "PSG kazanır" oldu!

%28'lik kesim Dortmund'da Fransız devini galibiyete yakın görüyor...

%9'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

Tüm normallerin üzerinde Şampiyon Oran, Misli'de! Hemen üye ol!

ARŞİV - Jadon Sancho'nun Dortmund formasıyla attığın en güzel 5 gol! İzleyelim...