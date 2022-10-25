Canlı: Borussia Dortmund - Manchester City maçı

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Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Dortmund, lider Manchester City'yi ağırlıyor.

Maçta ilk devre oynanıyor

Borussia Dortmund 0-0 Manchester City

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 14 iç saha maçının sadece ikisini kaybeden Dortmund, bu mağlubiyetlerin birini 2020/21'in çeyrek final aşamasında Manchester City'den aldı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde akan oyun golü yemeyen iki takımdan biri olan Manchester City, bu süreçte sadece Jude Bellingham'ın korner sonucundaki kafa vuruşuyla gol izni verdi.

İLK 11'LER

Borussia Dortmund: Kobel, Süle, Hummels, Schlotterbeck, Emre Can, Bellingham, Brandt, Reus, Reyna, Adeyemi, Moukoko

Manchester City: Ortega, Stones, Ruben Dias, Ake, Cancelo, Foden, Rodri, İlkay, Mahrez, Haaland, Julian Álvarez.

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 20 maçın sadece birinde gol atamayan Dortmund, bu süreçte toplam 38 gol attı. Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan süreçte akan oyun dizilerinin başlangıç mesafesi kalesinden en uzak takım Manchester City. Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi kariyerinde üçüncü kez üst üste 5+ maçta gol atmak için sahaya çıkıyor. Turnuva tarihinde bunu en az üç farklı süreçte başaran sadece beş oyuncu bulunuyor: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski, Zlatan Ibrahimovic ve Ruud van Nistelrooy. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir bek oyuncusu Joao Cancelo'dan daha fazla şutla ve golle sona eren akan oyun dizisine dahil olamadı. Bu süreçte görev yaptığı dört maçta üç asist yapan Portekizli oyuncu, turnuva kariyerindeki en yüksek sayıya ulaşmak istiyor.Şampiyonlar Ligi'nin 2022/23 sezonunda hiçbir oyuncu Erling Haaland ve Jude Bellingham'dan daha fazla golde pay sahibi olamadı.

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DORTMUND MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Dortmund Manchester City maçı saat 22:00'de başladı. Mücadele EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanıyor.