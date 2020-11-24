Dortmund'a konuk olduğu üç Avrupa kupası maçını da kazanamayan Club Brugge, son ziyaretinden beraberlikle ayrılmıştı. Belçika takımlarını konuk ettiği son üç Avrupa kupası maçını kazanamayan Dortmund, son galibiyetini Ağustos 2003'te Club Brugge karşısında almıştı.

Bu sezon deplasmanda oynadığı ilk Şampiyonlar Ligi maçını kazanan Club Brugge, Kupa 1 tarihinde üst üste iki dış saha maçından galip ayrılamadı. Sahasında oynadığı son dört Şampiyonlar Ligi maçını da kazanan Dortmund, Ekim 2013'ten bu yana en uzun serisini yakaladı. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 23 maçın sadece ikisini kazanabilen Club Brugge, iki galibiyetini de deplasmanda aldı.

Dortmund'un başında 20 Şampiyonlar Ligi maçına çıkan ikinci teknik direktör olmaya hazırlanan Lucien Favre, Nevio Scala ve Ottmar Hitzfeld'in ardından galibiyet yüzdesi en yüksek çalıştırıcı konumunda. Geçen sezondan bu yana Şampiyonlar Ligi gruplarında 12 gol sevinci yaşayan Dortmund forveti Erling Haaland, bu süreçte Club Brugge'e beş gol fark attı.

Şampiyonlar Ligi tarihinde beş gole en hızlı ulaşan iki isimden biri ve 10 gole en hızlı ulaşan oyuncu olan Erling Haaland, 15 golü 12. karşılaşmasında yakalayan ilk isim olmak istiyor. Club Brugge kalecisi Simon Mignolet, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11 çıktığı 14 karşılaşmanın sadece birinde kalesini gole kapatabildi. Turnuva tarihinde ilk 15 maçında en az gole kapama yapan isim, sadece bir karşılaşmada gol yemeyen Franco Costanzo.

Dortmund Club Brugge maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Dortmund Club Brugge maçı bu akşam 23:00'da başlayacak. Mücadele Bein Sports Max 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak