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GeriDiğer Doping yapan Belaruslu bisikletçi Kanstantsin Siutsou'ya 4 yıl men cezası!
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Haber Giriş: 24.06.2020 - 12:42,Son Güncelleme:

Doping yapan Belaruslu bisikletçi Kanstantsin Siutsou'ya 4 yıl men cezası!

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Doping yapan Belaruslu bisikletçi Kanstantsin Siutsou'ya 4 yıl men cezası!
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Belaruslu bisikletçi Kanstantsin Siutsou, doping yaptığı gerekçesiyle 4 yıl men cezası aldı.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), doping numunesinde yasaklı EPO maddesine rastlandığının açıklandığı 2018'in eylül ayından sonra aktif kariyerini noktalayan Siutsou hakkındaki kararını açıkladı. UCI, Siutsou'nun bisiklet organizasyonlarına katılmasını 4 Eylül 2022'ye kadar yasakladı.

Kariyerinin son yıllarını Sky, Dimension Data ve Bahreyn-Merida takımlarında geçiren 37 yaşındaki eski sporcu, High Road takımı adına mücadele ettiği 2009 İtalya Bisiklet Turu'nun 8. etabını kazanmıştı.

 

Doping yapan Belaruslu bisikletçi Kanstantsin Siutsouya 4 yıl men cezası

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