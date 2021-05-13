Doğum günü partisi veren Interli Lukaku'ya Kovid-19 cezası

Corriere dello Sport'un haberine göre, jandarma ekipleri, Milano kent merkezindeki bir otelde 23 kişiyle doğum gününü kutlayan Lukaku'nun partisine gece yerel saatle 03.00 civarında baskın yaptı.

Güvenlik güçleri, 28 yaşına giren Lukaku ve diğer 23 kişinin her birine Kovid-19 tedbirlerini ihlalden para cezası kesti ve partiyi sonlandırdı.

Lukaku'nun partisini basan jandarma ekiplerinin, gelen bir ihbar üzerine harekete geçtiği belirtildi.

İtalya'da daha önce Juventus'un ABD'li futbolcusu Weston McKennie'nin mart ayı sonunda evinde 10 arkadaşıyla düzenlediği akşam yemeği, güvenlik güçlerinin baskınına uğramıştı. Güvenlik güçleri, McKennie'nin yanı sıra Arjantinli futbolcu Paulo Dybala'nın da bulunduğu gruptaki herkese para cezası kesmişti.

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