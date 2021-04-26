Doğayı desteklemek için Razer Green Fund kuruldu

Mart 2021'de Razer, #GoGreenWithRazer girişiminin bir parçası olarak, 2025 yılına kadar "%100 Yenilenebilir Enerji" kullanmak ve "%100 Karbon Nötrlüğü" elde etmek de dahil olmak üzere firmanın doğayı ve çevreyi koruma taahhüdünün dört temel noktasını ayrıntılı olarak açıklayan 10 yıllık sürdürülebilirlik yol haritasını ana hatlarıyla açıklamıştı. Bu 10 yıllık plan dahilinde, Razer aynı zamanda dünya çapındaki oyuncuları çevreci amaçlara katkıda bulunmaları için eğitmek ve bir araya getirmek adına "Yeşil Topluluk" (Green Community) altında; 1 milyon ağacı korumak için Conservation International ile ortaklaşa yürütülen son derece başarılı Sneki Snek Kampanyasını ve geri kazanılan deniz plastiklerinden yapılan sınırlı sayıda üretilen Kanagawa Wave Apparel Collection'ı da içerenbirden fazla girişimi duyurdu.

Firmanın 10 yıllık sürdürülebilirlik yol haritasına uygun olarak Dünya Günü'nü kutlamak için Razer, çevre ve sürdürülebilirlik girişimlerini desteklemek ve bunlara yatırım yapmak amacıyla 50 milyon dolarlık bir fon ayırdı. Razer Green Fund, Razer’ın kurumsal girişimler kolu olan zVentures tarafından yönetilecek ve Razer’ın stratejik yatırım faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası olacak.

Yeşil Yatırımlar dikeyine giren Razer Yeşil Fon, seçici stratejik yatırımlar yoluyla Razer'ın gençlik, Y kuşağı ve Z kuşağı arasında yeşil bir zihniyet geliştirmeye çalışacak. Bu yatırımlar; yenilenebilir enerji, karbon ve plastik yönetimi odaklı sürdürülebilirlik şirketlerini hızlandırmayı hedefliyor. Razer Green Fund sayesinde startuplar, gelecek nesiller için dünyayı şekillendirmeye yardımcı olacak yenilikçi teknolojileri güvenle sunabilecekler.

Razer'ın Personel Şefi Patricia Liu, "10 yıllık sürdürülebilirlik yol haritamızın duyurulmasından bu yana Razer, dğnyanın çeşitli noktalarındaki startupların kendi yeşil girişimlerini nasıl hızlandırabileceklerine dair taleplerle dolup taştı" dedi. "Razer Yeşil Fonu, yeni startupları hedeflerine ulaşmaları için güçlendirmek amacı ile kuruldu."

Yeni Yeşil Fon girişimini başlatmak için Razer, zVentures aracılığıyla The Nurturing Co.'ya bir tohum yatırımı gerçekleştirdi. Ortaklık, BAMBOOLOO'nun (The Nurturing Co.'nun sürdürülebilir tuvalet kağıdı markası) Güneydoğu Asya Genel Merkezi ve Malezya'da da açılacak yeni ofislerinin de dahil olduğu bazı Razer küresel ofislerinde bambu tuvalet kağıdı uygulaması ve tedarikini sağlayarak, Razer Green'in bir parçası olan Razer'ın tüm ofis operasyonlarının %100 karbon nötr olmasını sağlayacak.

Bambu hamurunun tuvalet kağıtları için sürdürülebilir bir seçim olduğu kanıtlanmıştır. Büyüme hızına ek olarak bambu hamuru üretmek, odun hamuruna kıyasla %90 daha az su ve %70 daha az karbon gerektirir. Dört kişilik bir aile, bambu tuvalet kağıdına geçerek yılda 30.000 litreden fazla su tasarrufu sağlayabilir. BAMBOOLOO, bambu bazlı tuvalet kağıtları ve diğer ev bakım ürünlerini sunarak tüketicilerin odun hamuru kağıt ürünlerinden vazgeçmelerine yardımcı oluyor.

Liu, "BAMBOOLOO, dünyayı gelecek nesiller için koruma misyonumuzu gerçek anlamda somutlaştırıyor" dedi. "Bu yatırımın, büyümekte olan koruma girişimlerinin aynı yolu takip etmesi için güçlü bir öncelik oluşturacağından eminiz."

The Nurturing Co., Razer'ı stratejik bir yatırımcı olarak görmekten heyecan duyuyor. The Nurturing Co. CEO'su ve Kurucusu David Ward, "Razer ile, The Nurturing Co. BAMBOOLOO sürdürülebilir, çevreye daha az etkili ürünlerimizi dünya çapında daha da fazla sayıda tüketiciye ulaştıracak."

Razer, Razer'ın ekosisteminden yararlanmak ve işlerini büyütmek için The Nurturing Co. ile birlikte çalışmaya devam edecek. Razer ayrıca yenilenebilir enerji, karbon, plastik yönetimi ve sürdürülebilir ormancılığa odaklanarak gelecek vaat eden diğer sürdürülebilirlik girişimlerine yatırım yapmaya devam edecek.