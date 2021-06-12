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Spor Arena
Haber Giriş: 12.06.2021 - 11:05 | Son Güncelleme:

Djokovic-Tsitsipas tenis maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Djokovic-Tsitsipas tenis maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Heyecanla takip eden Fransa Açık Tenis Turnuvasında finalin adı Djokovic-Tsitsipas oldu. Novak ile 4 saati geçen bir süre mücadele eden Djokovic, Tsitsipas karşısında tunuvanın kupasını kaldırmayı amaçlayacak. Peki, Djokovic-Tsitsipas tenis maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Djokovic-Tsitsipas tenis maçı, sporseverler tarafından yakından takip edilecek. Yarı finalde zorlu mücadeleler veren iki tenisçi, final mücadelesinde unvanlarını elde edebilmek için savaş verecek. Peki, Djokovic-Tsitsipas tenis maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

DJOKOVİC-TSİTSİPAS TENİS MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Roland Garros Erkekler Finali kapsamında oynanacak olan Djokovic-Tsitsipas maçı, TSİ 13 Haziran 15.30'da ekranlarda olacak. Eurosport kanalından canlı yayınlanacak olan mücadele, 11.00 itibariyle çeşitli etkinliklerle canlı olarak izlenebilecek.

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