Djiku ve Icardi'nin başrol oynadığı pozisyon için kim, ne dedi? Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde herkes bu anı konuştu...

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Trendyol Süper Lig'in 18. haftası dev bir derbiye sahne oldu. Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de kozlarını paylaştı. Büyük bir mücadeleye sahne olan ancak pozisyon açısından zayıf geçen karşılaşmanın ardından spor kamuoyunda tartışma başladı.

0-0'lık beraberlikle sonuçlanan derbinin 22. dakikasında gelişen Galatasaray atağında sağ kanattan yapılan ortaya hareketlenen Mauro Icardi, Alexander Djiku ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı.

Sarı - kırmızılılar; pozisyon için penaltı itirazında bulunurken, spor camiasında da dikkat çeken yorumlar yapıldı.

İşte Djiku ve Icardi'nin yer aldığı penaltı pozisyonu için yapılan yorumlar;

"AÇILAR BİZİ AYDINLATMIYOR"





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Fırat Aydınus: "22. dakikada ceza sahası içindeki pozisyonda yayıncı kuruluşun görüntülerine göre verilen açılardan izlediğimizde Djiku’nun Icardi’ye yaptığı bir eylem gözüküyor. Fakat net olarak açılar aydınlatmıyor bizi. Bu açılara göre Icardi‘nin Djiku’yu önce bir çekmesi ve akabinde Djiku’nun Icardi’nin yüz-kafa kısmına kolunu savurarak vurduğu gözüküyor. Eğer İcardi çekiyorsa F. Bahçe lehine faul ve şiddetli hareket için Djiku’ya kırmızı kart verilmeli. Eğer Icardi çekmiyorsa penaltı ve Djiku’ya kırmızı olmalı. Mevcut kamera açılarına göre tabii."

"PENALTI VE SARI KART OLMALIYDI"

Deniz Çoban: "Maç 26 kameradan çekildi, 10 kamera pozisyonu yakaladı. Maçın hakemi topu takip ediyor. Djiku sağ kolunu savuruyor ama Icardi'nin kafasına geldiğini düşünmüyorum. Sağ kol değil ama sol kol, Icardi'nin yüzüne geliyor. Şiddetini görsem, kırmızı kart belki diyebilirdim ama onu göremiyorum. Penaltı ve sarı kart olmalıydı. Icardi yüzüne darbe aldıktan sonra yüzünü tutarak düşüyor. Hakem için çok ölü bir noktada. Hakemi suçlayamam. VAR 52 saniye kontrol etmiş pozisyonu. 10 kameraya bakmışlardır, hakemi ikna edecek açı bulamadıkları için çağırmamışlardır. Türkiye'de bu tip pozisyonlar oldu, hakemi çağırmamanın daha doğru olduğunu söylediler. VAR bu 26 kameraya bağımsız erişme hakkı var. Yayıncı kuruluş yönetmenine bağlı kalmak zorunda değiller. Bizim izlediğimiz bütün açılar VAR'a ulaştı ve onların da izlediği kesin."

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"TALİHSİZ BİR POZİSYON, PENALTI"





Bülent Yıldırım: "Bu şanssız bir pozisyon. Hakemi savunmak falan değil. Icardi'nin Djiku'ya müdahalesi yok. Hücum faul görmüyorum. Sağ kol, Icardi'nin vücudunu sıyırıyor, temas yok. Kale arkasından görüyoruz ki, Djiku sol koluyla rakibinin yüzüne temas ediyor. Bu kontrolsüz bir hareket, penaltı olması gerekir. VAR'ın sağlıklı sunabileceği kanıt yok. Talihsiz bir pozisyon."

"DEVAM KARARI DOĞRU"

Bahattin Duran: "Bence burada hislerime göre temas var. Ama hislerime göre karar veremem. UEFA, bu görüntülerin çok net bir kanıt olmadığını söylerdi. VAR'ın karışmamasını tavsiye ederdi. Devam kararına saygı duyuyorum ve devam kararına doğru diyorum. Ancak hislerime göre bir temas var."

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BURUK: "YUMRUK VARDI, BOKS RİNGİNDEKİ GİBİ"

Okan Buruk: "İlk yarı çok net bir penaltı pozisyonu demeyeceğim, penaltı vardı. Yumruk vardı. Boks ringlerinde olacak şekilde! Yumruk atıldı. Bunu biz uzak bir açıdan gördük aslında. Yayıncıyı da eleştireceğim. Bu görüntüyü net olarak çekememek, dünyanın seyrettiği bir derbi. Kamera sayısının azlığını yayıncı da düşünmeli. İnsanlar pozisyonu net göremedi. Bu kadar önemli maçta bunu göstermemek... Bu penaltıyı vermemek. VAR hakemine de TFF gerekli şeyi yapacaktır. Bunu görememek, verememek üzücü."

KARTAL: "BAKTIK, PENALTIYLA ALAKASIZ"

İsmail Kartal: "Rakip takımın hocası 'Bir tane yüzde yüz penaltımız verilmedi' diyor. Biz baktık penaltıyla hiçbir alakası yok."