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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.06.2020 - 10:35,Son Güncelleme:

"Diz çökme" yasağı yürürlükten kaldırıldı! MLS'te tarihi karar...

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"Diz çökme" yasağı yürürlükten kaldırıldı! MLS'te tarihi karar...
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ABD'de maçlar öncesi milli marş sırasında futbolcuların siyahilere yönelik ayrımcılığa tepki olarak diz çökmelerine getirilen yasak iptal edildi.

ABD Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, oyuncuların milli marş çalınırken ayakta durmalarını zorunlu kılan kararın yürürlükten kaldırıldığı belirtildi.

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2017 yılında alınan bu kararın "yanlış" olduğu kaydedilerek, diz çökme eyleminin, "ABD'deki polis vahşetine ve siyahiler üzerindeki sistematik baskıya" karşı bir protesto olduğu ifade edildi.

 

Diz çökme yasağı yürürlükten kaldırıldı MLSte tarihi karar...

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