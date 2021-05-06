Disguised Toast Twitter’da yaşadıklarına cevap verdi

Jeremy “Disguised Toast” Wang şu anda dünyadaki en popüler yayıncıların arasında bulunuyor. 29 yaşındaki yayıncı, fan kitlesinin büyük bir kısmını geçtiğimiz sene Among Us’daki “200 IQ” oynanış videoları ve yayınları ile topladı.

Yakın bir zamanda @serenitysphere adını kullanan bir Twitter kullanıcısının paylaşımı Toast’un “Saldırgan” ve “Kara Mizah”ı üstüneydi ve bu paylaşım Toast’u hararetli bir tartışmanın ortasına attı. Bu Tweet dizisinin ardından bir çok insan Toast’u davranışından dolayı dışlamaya başladı.

Paylaşımın bir bölümünde: “Saldırgan olmakla saldırgan olmamak arasında gri bir alan olduğunu açıkladı ve insanların ona gözlerini kısarak bakıp, 'bu biraz berbat' diyebilecekleri ve aynı zamanda ‘o kadar da kötü değil’ diyebilecekleri gri alanda kalmayı tercih etti.” ve devam ediyor, “Sinir bozucu veya kara mizah şakaları yapmak yalnızca o topluluğun içinde veya şakayı yapan kişiysen komik geliyor, eğer bu topluluğun bir parçası değilsen bu saldırgan mizah olmaya başlıyor.”

Toast’un sorunlu davranışını anlatan Tweet dizisine buradan ulaşabilirsiniz.

Bu paylaşımın yapılmasının üstünden geçen birkaç saat içinde Toast kendi “sorunlu” geçmişini ele alan bir paylaşım yaptı.

Addressing my "problematic" past and being cancelled



Read: https://t.co/f9QfXzunui — Disguised Toast (@DisguisedToast) May 2, 2021

Bu paylaşımında Toast: “Herkese açık olarak yaptığım/söylediğim şeyleri silmeye, saklamaya çalışan veya bilmediğimi iddia eden birisi değilim. Söylediklerimin ve tüm eylemlerimin sorumluluğunu alıyorum. Gururla söyleyebilirim ki diğer yayıncıların sakladıklarının aksine her şeyi açıkça yapabilen ve hayatım hakkında açık olan birisiyim. Diğer insanlar da bunu kötü insanlar oldukları için saklamıyorlar, izleyicilerin yayıncıların hayatlarını oturdukları yerden yargılama heveslerinden dolayı saklıyorlar.” İfadesinin devamında olayları kendi açısından uzun bir şekilde açıkladı ve insanlardan arkadaşlarını hedef almayı bırakmasını istedi, “İstediğim tek şey arkadaşlarımı rahat bırakmanız. Onlar harika insanlar, benimle iletişim kurdukları için kötü hissetmeyi haketmiyorlar. Beni dışlayın, izlemeyin, içeriğimi boykot edin veya her ne isterseniz onu yapmaya devam edin, ancak arkadaşlarımı buna sürüklemeyin. Yalnızca benle oyun oynadıkları için özür dilemelerini gerektirecek bir baskıyı onların üzerinde kurmayın.”