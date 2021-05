Disguised Toast Twitter’da yaşadıklarına cevap verdi

Jeremy “Disguised Toast” Wang şu anda dünyadaki en popüler yayıncıların arasında bulunuyor. 29 yaşındaki yayıncı, fan kitlesinin büyük bir kısmını geçtiğimiz sene Among Us’daki “200 IQ” oynanış videoları ve yayınları ile topladı.

Yakın bir zamanda @serenitysphere adını kullanan bir Twitter kullanıcısının paylaşımı Toast’un “Saldırgan” ve “Kara Mizah”ı üstüneydi ve bu paylaşım Toast’u hararetli bir tartışmanın ortasına attı. Bu Tweet dizisinin ardından bir çok insan Toast’u davranışından dolayı dışlamaya başladı.

Paylaşımın bir bölümünde: “Saldırgan olmakla saldırgan olmamak arasında gri bir alan olduğunu açıkladı ve insanların ona gözlerini kısarak bakıp, 'bu biraz berbat' diyebilecekleri ve aynı zamanda ‘o kadar da kötü değil’ diyebilecekleri gri alanda kalmayı tercih etti.” ve devam ediyor, “Sinir bozucu veya kara mizah şakaları yapmak yalnızca o topluluğun içinde veya şakayı yapan kişiysen komik geliyor, eğer bu topluluğun bir parçası değilsen bu saldırgan mizah olmaya başlıyor.”

Toast’un sorunlu davranışını anlatan Tweet dizisine buradan ulaşabilirsiniz.

Bu paylaşımın yapılmasının üstünden geçen birkaç saat içinde Toast kendi “sorunlu” geçmişini ele alan bir paylaşım yaptı.

