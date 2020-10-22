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Basketbol
AA
Haber Giriş: 22.10.2020 - 00:28 | Son Güncelleme:

Dinamo Sassari 93-84 Galatasaray

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Dinamo Sassari 93-84 Galatasaray
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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında deplasmanda İtalya'nın Dinamo Sassari takıma 93-84 mağlup oldu.

Sardinya Adası'nın Sassari kentindeki Palaserradimigni Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 20-12 önde geçen İtalyan ekibi, soyunma odasına da 44-30 üstün gitti.

Farkın kapanmasına izin vermeyen ve son periyoda 65-55 önde giren Dinamo Sassari, salondan 93-84 galip ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, gruptaki ikinci maçında 4 Kasım Çarşamba günü Danimarka'nın Bakken Bears ekibini ağırlayacak

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