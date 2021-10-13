Galatasaray son topta kaybetti!

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Galatasaray, B Grubu'ndaki ikinci maçında deplasmanda Rusya'nın Dinamo Kursk takımına 78-76 yenildi.
Kursk Spor Kompleksi'nde oynanan ve ilk çeyreği sarı-kırmızılı ekibin 22-20 üstünlüğüyle geçilen mücadelenin devresine 41-41 beraberlikle gidildi.
Rus ekibinin üçüncü çeyreği 60-58 önde kapattığı maçta son dakikalar çekişmeye sahne oldu. Ev sahibi takım, son 15 saniyesine 76-76 berabere girilen karşılaşmayı 78-76 kazandı.
Galatasaray, bu sezon ikinci maçından da mağlubiyetle ayrılırken, Rus temsilcisi 2'de 2 yaptı.
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