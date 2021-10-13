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Galatasaray son topta kaybetti!

#Galatasaray#Dinamo Kursk#Kadınlar Euroleague
Galatasaray son topta kaybetti

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, deplasmanda Dinamo Kursk'a 78-76 kaybederken grupta da ikinci mağlubiyetini aldı.

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Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Galatasaray, B Grubu'ndaki ikinci maçında deplasmanda Rusya'nın Dinamo Kursk takımına 78-76 yenildi.

Kursk Spor Kompleksi'nde oynanan ve ilk çeyreği sarı-kırmızılı ekibin 22-20 üstünlüğüyle geçilen mücadelenin devresine 41-41 beraberlikle gidildi.

Rus ekibinin üçüncü çeyreği 60-58 önde kapattığı maçta son dakikalar çekişmeye sahne oldu. Ev sahibi takım, son 15 saniyesine 76-76 berabere girilen karşılaşmayı 78-76 kazandı.

Galatasaray, bu sezon ikinci maçından da mağlubiyetle ayrılırken, Rus temsilcisi 2'de 2 yaptı.

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#Galatasaray#Dinamo Kursk#Kadınlar Euroleague

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