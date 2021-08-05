Dilara Bozan kimdir, kaç yaşında?
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede kadınlar katada milli sporcu Dilara Bozan, bronz madalya maçı oynama hakkı elde etti. Dilara Bozan, bj karşılaşmayı kazanırsa olimpiyat tarihinin karatedeki ilk madalyasına da sahip olacak. Peki, Dilara Bozan kimdir, kaç yaşında?
1997 yılında dünyaya gelen Dilara Bozan profesyonel karate sporcusudur. Iğdır doğumlu olan Bozan, Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda temsil etmektedir.
DİLARA BOZAN BAŞARILARI
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Yıl
Şampiyona
Madalya
Branş
Sporcu
Yer
7
2020
Karate 1 - Premier Lig
Bronz
Kata
Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri
6
2020
Karate 1 - Seri A
Gümüş
Kata
Santiago, Şili
5
2019
Avrupa Oyunları
Bronz
Kata
Minsk, Belarus
4
2019
Karate 1 - Premier Lig
Bronz
Kata
Rabat, Fas
3
2019
Avrupa Şampiyonası
Bronz
Kata
Guadalajara, İspanya
2
2019
Karate 1 - Seri A
Bronz
Kata
Salzburg, Avusturya
1
2015
Avrupa Oyunları
Bronz
Kata
Bakü, Azerbaycan