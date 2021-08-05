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Spor Arena
Haber Giriş: 05.08.2021 - 10:01 | Son Güncelleme:

Dilara Bozan kimdir, kaç yaşında?

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Dilara Bozan kimdir, kaç yaşında?

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede kadınlar katada milli sporcu Dilara Bozan, bronz madalya maçı oynama hakkı elde etti. Dilara Bozan, bj karşılaşmayı kazanırsa olimpiyat tarihinin karatedeki ilk madalyasına da sahip olacak. Peki, Dilara Bozan kimdir, kaç yaşında?

1997 yılında dünyaya gelen Dilara Bozan profesyonel karate sporcusudur. Iğdır doğumlu olan Bozan, Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda temsil etmektedir. 

DİLARA BOZAN BAŞARILARI

#

Yıl

Şampiyona

Madalya

Branş

Sporcu

Yer

7

2020

Karate 1 - Premier Lig

 Bronz

Kata

Dilara Bozan

Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri

6

2020

Karate 1 - Seri A

 Gümüş

Kata

Dilara Bozan

Santiago, Şili

5

2019

Avrupa Oyunları

 Bronz

Kata

Dilara Bozan

Minsk, Belarus

4

2019

Karate 1 - Premier Lig

 Bronz

Kata

Dilara Bozan

Rabat, Fas

3

2019

Avrupa Şampiyonası

 Bronz

Kata

Dilara Bozan

Guadalajara, İspanya

2

2019

Karate 1 - Seri A

 Bronz

Kata

Dilara Bozan

Salzburg, Avusturya

1

2015

Avrupa Oyunları

 Bronz

Kata

Dilara Bozan

Bakü, Azerbaycan

 

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