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Futbol
Haber Giriş: 09.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Digitürk ve BeIN Mediya CEO'su Al-Obaidly: "Süper Lig'i 110 ülkede yayınlıyoruz"

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Digitürk ve BeIN Mediya CEO'su Al-Obaidly: "Süper Lig'i 110 ülkede yayınlıyoruz"
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DıgıtuRK ve beIN Media Group CEO’su Yousef Al-Obaidly, Katar’ın Doha kentinde Türk gazetecilerle bir araya geldi.

Spor Arena / Burak AKIN - Korsan yayının kendileri için en önemli sorunlardan biri olduğuna dikkati çeken Al-Obaidly, 15 milyar dolarlık içerik portföyü ile dünyanın en iyisi olduklarını söyledi.

Al-Obaidly, futbolun tüm dünyada çok önemli bir içerik olduğuna vurgulayarak, “Futbol yatırımlarımıza devam edeceğiz. Türkiye Süper Ligi’nin uluslararası bilinirliğini artırmak için de çalışmayı sürdüreceğiz. Şu an Süper Lig’i 110 ülkede yayınlıyoruz” diye konuştu.

Digitürk ve BeIN Mediya CEOsu Al-Obaidly: Süper Ligi 110 ülkede yayınlıyoruz

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