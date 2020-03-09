Digitürk ve BeIN Mediya CEO'su Al-Obaidly: "Süper Lig'i 110 ülkede yayınlıyoruz"

Spor Arena / Burak AKIN - Korsan yayının kendileri için en önemli sorunlardan biri olduğuna dikkati çeken Al-Obaidly, 15 milyar dolarlık içerik portföyü ile dünyanın en iyisi olduklarını söyledi.

Al-Obaidly, futbolun tüm dünyada çok önemli bir içerik olduğuna vurgulayarak, “Futbol yatırımlarımıza devam edeceğiz. Türkiye Süper Ligi’nin uluslararası bilinirliğini artırmak için de çalışmayı sürdüreceğiz. Şu an Süper Lig’i 110 ülkede yayınlıyoruz” diye konuştu.





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