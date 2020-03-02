Digiturk ve beIN Media Group CEO'su Yousef Al-Obaidly: Türkiye'nin potansiyelini gördük, 2 milyar dolardan fazla yatırım yaptık

Burak AKIN / Doha - Digiturk ve beIN Media Group Üst Yöneticisi (CEO) Yousef Al-Obaidly, Türk gazetecileri Katar'ın Doha şehrinde ağırladı. BeIN beIN Media Group'un tüm yayınlarını gerçekleştirdiği merkezde açıklamalarda bulunan Yousef Al-Obaidly, 15 milyon dolarlık içerik portföyüne sahip olduklarını ve bunun kendilerini dünyanın en iyisi yaptığını belirtirken "Türkiye'deki yatırımımız 15 milyar dolarlık portföyün bir parçası. Türkiye ekonomisinin potansiyeli Digiturk'ten daha yüksek. Bu iki potansiyeli gördük ve Türkiye'ye yatırım yaptık." ifadelerini kullandı.

İNTERNET SERVİS SAĞLAYICI HİZMETİ SUNULACAK



Türkiye'nin potansiyeli çok yüksek bir ülke olduğunun altını çizen beIN Media Group Üst Yöneticisi, yatırım yapmaya devam edeceklerinin müjdesini verirken internet servis sağlayıcı hizmetini de sunmaya başlayacaklarını da belirtti. Buna göre Digiturk aboneleri hem kaliteli içeriğe sahip olacak, hem televizyon kanallarını izleyecek, aynı zamanda da internet hizmetini de Digiturk'ten alabilecek.



BEIN CONNECT'İN KALİTESİ ARTACAK



beIN CONNECT'in içerik kalitesini artırmaya devam edeceklerini bildiren Al-Obaidly, "Hali hazırda Digiturk, stüdyo programları, belgeseller gibi orijinal içerikler üreten bir şirket, buraya bir de Türk dizileri gibi yerli içerikleri ekleyeceğiz. Böylece beIN CONNECT'in eğlence içeriğini daha da zenginleştireceğiz." diye konuştu.

İSTANBUL'DAKİ FİNALDE 45 ADET 4K KAMERA

Final maçını, içinde helikopterli kameraların da olduğu 45 adet 4K kamera ile kendilerinin yayınlayacağını aktaran Al-Obaidly, Türkiye'nin yayıncılık tarafındaki yetenek ve kapasitesini dünyaya göstermek amacında olduklarını dile getirdi.

Al-Obaidly, futbolun tüm dünyada çok önemli bir içerik olduğuna dikkati çekerek, "Futbol yatırımlarımıza devam edeceğiz. Ayrıca Türkiye Süper Ligi'nin uluslararası bilinirliğini artırmak için de çalışmayı sürdüreceğiz. Şu an Türkiye Süper Ligi'ni 110 ülkede yayınlıyoruz, Türk futboluna katkı sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

DIGITURK'E 2 MİLYAR DOLARDAN FAZLA YATIRIM



Lig Tv'nin beIN Sports'a dönüşüm sürecinin kaliteyi de beraberinde getirdiğini ifade eden beIN Media Group CEO'su Yousef Al-Obaidly, "Digiturk bizden önce de hep inovasyonlarla anılan bir şirket olmuştu. 2020 yılı 3 yıllık yol haritamız kapsamında çok önemli. Bu yol haritası çerçevesinde en kaliteli eğlence ve spor içeriği sunmak için yatırımlarımıza devam ediyoruz." şeklinde konuştu.



KORSANLA MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİ GEREKLİ

Korsan yayının en önemli sorunlardan biri olduğunu ve bu durumdan devletin, yayıncı kuruluşun, kulüplerin zarar gördüğünü aktaran

Digiturk ve beIN Media Group CEO'su Yousef Al-Obaidly, "Telif haklarının, tüm paydaşların iş birliği ile korunması gerektiğini düşünüyoruz. Korsan spor içeriği ile mücadele etmek için, hızlı ve birlikte hareket etmek, önlemler almak lazım. Biz bunun için dünyada ve Türkiye'de en üst düzeyde mücadele ediyoruz. Tüm paydaşların desteğine ihtiyacımız var. Bu, bizim işimizin çok önemli bir parçası, bu yüzden bizim için bir öncelik." ifadelerini kullandı.

PEREZ 'YAYINLAMAYIN' DEDİ, TAVİZ VERMEDİK

Yousef Al-Obaidly, Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile yaşadığı ilgin diyaloğu da aktardı. Al-Obaidly, "Taraftarlar Türkiye'de biraz daha tutkulu ama dünyada da böyle. Örneğin Real Madrid Başkanı Florentino Perez bir gün benden Real Madrid'in kaybettiği bir maçın tekrarını yayınlamamamızı istedi. Ondan bile böyle bir talep geldi ama biz tarafsızlığımızdan taviz vermedik, yayın politikamızı kesinlikle değiştirmedik çünkü biz içeriğe saygı duyuyoruz ve onun kalitesine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

DIGITURK BÜYÜYEN BİR ŞİRKETE DÖNÜŞTÜ



Al-Obaidly, Digiturk'teki yapılandırma stratejisinden olumlu sonuçlar aldığını aktarırken Digiturk'ün bu yıldan itibaren Digitürk'ün yeniden büyümeye geçen bir şirkete dönüştüğünü ifade etti.

Digitürk'ün ne zaman kara geçeceği, ya da kaybetmeye devam ederse Türkiye'den çıkmayı düşünüp düşünmediklerinin sorulması üzerine Al-Obaidly, "Kısa zamanda kar edebilir hale gelmeyi umut ediyoruz ama maalesef tam tarih veremem. Uzun vadeli bir bakış açısına sahibiz, çalışmaya devam edeceğiz. En kısa zamanda kara geçmeyi istiyoruz. Bizim bakış açımız uzun vadeli, acelemiz yok. Asıl amacımız kısa vadede çok para kazanmak değil, sürdürülebilir gelir yaratan bir yapı kurmak." yanıtını verdi.

TÜRK FUTBOLUNU YAKINDAN TAKİP EDİYORUM



Türk futbolu ile yakından ilgilendiğini belirten Al-Obaidly, Sadece işim gereği değil, kişisel olarak da Türk futbolunu yakından takip ediyorum. Ne olursa olsun, programımız ister izlensin izlenmesin, Türk futboluna saygı duyacağız, tarafsızlığımızdan hiç bir şekilde taviz vermeyeceğiz. Ekranlarımızda da insanları birbirine düşüren yorum ve içeriklere izin vermeyeceğiz." dedi.

Digiturk Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanı Saad Saleh Al-Hudaifi ise şunları söyledi:

- En büyük problemimiz korsan. Korsanla etkin mücadele için tüm paydaşlarımızın desteği ve yeni yasal düzenleme gerekli.

- Türkiye’de korsan yayının payı yüzde 60-65’e ulaşmış durumda. Bu konuda bir numara Çin, iki numara ise Türkiye. Türkiye’de bunun kanunu henüz yok.

- Biz yasal düzenleme önerimizi bakanlıklara, TFF’ye ve Kulüpler Birliği’ne sunduk. Sanki bir dizi gibi, sanat eseri gibi spor karşılaşmalarının da korunması gerekiyor.

- Korsan faaliyet yayıncının ve kulüplerin gelirlerini düşürüyor, vergi kaybına neden oluyor.

- En basit konularda bile TFF ile olması gereken düzeyde iş birliği yapamıyoruz.

- Yaklaşık 110 milyon dolarlık teminat mektubumuz iade edilmiyor.

- Süper Lig’in hâlâ bir isim sponsoru yok

- 4 Mayıs’ta TFF ile masaya oturacağız. Bizim sorduğumuz sorular çok basit: Neden teminat mektubumuz verilmedi, ligin sponsoru neden yok ve neden hâlâ korsanla ilgili adım atılmadı.

- Büyük takımları gündüz maçı oynamasına sıcak bakıyoruz ancak TFF’nin ve büyük takımların 13.00’te oynanacak maçlara sıcak bakmaması nedeniyle, bu proje bu sezon rafa kalktı.

- Süper Lig’deki kamera sayımız UEFA Europa Cup’ta kullandıklarımızdan fazla. Örneğin Medipol Başakşehir-Sporting Lizbon maçını 9, Alanyaspor-Beşiktaş maçını 19 kamera ile çektik .

- Uluslararası doğrudan yatırım kulüplere değer katabilir. Kişisel görüşüm, kulüplerin doğrudan yatırımcıya ihtiyacı olduğu yönünde.

- Sadece Katarlı ya da Çinli yatırımcıların değil farklı ülkelerden uluslararası yatırımcıların Türk kulüplerine yatırım yapmakla ilgilenebileceğine inanıyorum. Bu neden olmasın? Bu tür yatırımlar, kulüpler için değer yaratmak açısından önemli. Üstelik böyle bir yatırımcının takımlara çok önemli isimleri transfer etme imkanı da olabilir.