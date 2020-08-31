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GeriTenis Diego Schwartzman'dan ABD Açık'a erken veda
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Tenis
AA
Haber Giriş: 31.08.2020 - 23:19 | Son Güncelleme:

Diego Schwartzman'dan ABD Açık'a erken veda

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Diego Schwartzman'dan ABD Açık'a erken veda
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ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerin 9 numaralı seribaşı Diego Schwartzman, ilk turda elendi.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen grand slam turnuvasının ilk sürprizi, Arjantinli Schwartzman ile Büyük Britanyalı Cameron Norrie arasında oynanan maçta yaşandı.

Dünya klasmanının 76. basamağında bulunan Norrie, 3 saat 59 dakika süren mücadeleden 3-6, 4-6, 6-2, 6-1 ve 7-5'lik setlerle 3-2 galip ayrılarak ikinci tura yükseldi. Norrie, ikinci turda bir diğer Arjantinli tenisçi Federico Coria ile eşleşti.

Tek kadınlarda ise 6 numaralı seribaşı Çek tenisçi Petra Kvitova, 1 saat 3 dakikada biten maçta Rumen Irina-Camelia Begu'yu 6-3 ve 6-2 sona eren setlerle 2-0 yendi ve ikinci tura kaldı.

 

Diego Schwartzmandan ABD Açıka erken veda

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