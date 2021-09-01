Diego Rossi kimdir kaç yaşında hangi takımlarda oynadı?

Diego Rossi'nin hayatı Fenerbahçe görüşmesi ile gündeme geldi. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Diego Rossi'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Sarı lacivertli kulüple anlaşma sağlayan Uruguaylı futbolcu İstanbul'a gelecek. Geçen sezon Los Angeles FC formasıyla çıktığı 19 maçta 6 gol atıp 1 asist kaydeden 23 yaşındaki kanat oyuncusu, Penarol ve Los Angeles FC gibi takımların kadrosunda yer aldı. Peki, Diego Rossi kimdir kaç yaşında? İşte, Diego Rossi'nin hayatı hakkında ayrıntılı bilgiler.

DİEGO ROSSİ KİMDİR?

Diego Martín Rossi Marachlian 5 Mart 1998'de dünyaya geldi. Major League Soccer kulübü Los Angeles FC'de oynayan Uruguaylı futbolcu, futbol oynamaya çocukken Solymar'daki El Queso okulunda başladı. Altı yaşındayken Rossi, Interbalnearian Gençler Futbol Ligi'nde yarıştığı Solymar Uruguay Spor Merkezi'ne taşındı. Kulüpte yeteneğini gösterdi ve 12 yaşında akademiye katıldığı Peñarol'un dikkatini çekti.

Rossi Uruguay altıncı bölümünde Peñarol genç takımına katıldı ve burada 17 maçta 25 gol attı. Penarol'un U-15 takımıyla Rossi, takımın Apertura Turnuvasını ve Uruguaylı U-15 Şampiyonasını ve Fabian Lomineto Kupasını kazanmasına yardımcı oldu.

14 Aralık 2017'de Rossi, 2018'de oynamaya başlayan bir genişleme serisi olan Major League Soccer'ın Los Angeles FC'si için genç bir oyuncu olarak sözleşme imzaladı. 4 Mart 2018'de Rossi, Seattle'daki ilk MLS maçına Seattle Sounders FC karşısında çıktı. Rossi'nin 11. dakikada attığı gol Los Angeles FC tarihindeki ilk gol oldu. Gol aynı zamanda MLS tarihinde bir genişleme takımının en hızlı golüydü. 8 Ağustos 2018'de Rossi, MLS'deki ilk hat-trick'ini ABD Açık Kupası yarı final maçında Houston Dynamo'ya karşı kaydetti ve bu maçta LAFC penaltı atışlarında kaybetti.





Diego Rossi, geçen sezon Los Angeles FC formasıyla çıktığı 19 maçta 6 gol atıp 1 asist kaydetti.